При цьому не застосовується вимога використати кошти грошової компенсації "пакунку малюка" протягом 12 місяців.

Уряд ухвалив розроблене Міністерством соціальної політики рішення, яке дозволяє родинам під час воєнного стану використовувати кошти грошової компенсації "пакунку малюка" на будь-які необхідні товари.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики з посиланням на міністра Марину Лазебну.

"Ми розуміємо, що зараз родинам кошти можуть знадобитись на їжу, ліки, пальне для того, щоб переміститись в безпечне місце. І це – питання життя та здоров’я новонародженої дитини. Тому ми зняли обмеження на використання коштів грошової компенсації "пакунку малюка" на весь період воєнного стану плюс один місяць після його завершення", - цитує прес-служба Лазебну.

При цьому не застосовується вимога використати кошти грошової компенсації "пакунку малюка" протягом 12 місяців. Якщо раніше банки повертали до бюджету невикористаний родинами залишок через 12 місяців після перерахування коштів на картку, то зараз кошти залишаються у родин, і вони можуть їх використовувати протягом воєнного стану плюс один місяць без цього обмеження.

"Ми також розуміємо, що родинам може бути складно відкрити новий поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, щоб отримати на нього кошти компенсації. Тому ми дозволили перераховувати її на будь-який рахунок родини, який вже відкритий в АТ КБ "ПриватБанк", - зазначила Лазебна.

Міністр поінформувала, що окрім вищезазначеного ухвалене урядом рішення допоможе родинам під час воєнного стану отримати грошову компенсацію "пакунку малюка" за спрощеним порядком, який враховує можливі непередбачувані обставини пологів та тимчасове переміщення родин.

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