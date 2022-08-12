Тіла забирають з Донецького напрямку, а також з Луганського та Харківського.

Україна повернула 522 загиблих захисників, які були в списках зниклих безвісти.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко в ефірі інформаційного телемарафону.

"522 тіла нам вдалося забрати. Ми забираємо їх із різних напрямків. Не тільки з Донецького напрямку, ми також забираємо з Луганського, Харківського напрямку", - сказав Котенко.

Він також підкреслив, що Україна працює над цим питанням і поверне кожне тіло українського захисника.

Нагадаємо, до моргів Київської області в період з 15 червня по 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих з різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату "Азовсталь". Більшість тіл неідентифікована, тому поліція просить людей повідомляти дані тих, кого вони зараз розшукують.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні вдалося зменшити втричі бойові втрати у порівнянні з початком червня, коли вони складали 100-200 військових на добу.

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