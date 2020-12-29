Відповідний указ № 600/2020 глава держави підписав сьогодні, 29 грудня.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752 авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», які загинули внаслідок авіаційної катастрофи 8 січня 2020 року біля Тегерана.

Читайте такожУкраїна є жорстким учасником переговорів з Іраном у справі збиття літака МАУ - КулебаЯк повідомляє прес-служба Офісу президента, відповідний указ № 600/2020 глава держави підписав сьогодні, 29 грудня.

«За героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов’язку, звання Героя України посмертно присвоєне командирові повітряного судна Володимиру Гапоненку, командирові повітряного судна - пілоту-інструкторові Олексію Наумкіну, другому пілотові Сергію Хоменку, старшим бортпровідникам Катерині Статнік та Ігорю Матькову, бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб», - йдеться в повідомленні.

Збиття літака МАУ в Ірані: що відомо

8 січня в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великобританії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито «внаслідок ненавмисної людської помилки», і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.

19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євген Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.

В середині грудня в Канаді висловили позицію, що розслідування Іраном збиття літака «Міжнародних авіаліній України» не викликає довіри.

22 грудня іранське інформагентство Tasnim повідомило, що іранські слідчі під час відеоконференції надали представникам інших країн, чиї громадяни стали жертвами катастрофи, технічний звіт про збиття літака МАУ.

23 грудня Єнін заявив, що Україна не отримувала від Ірану звіт про збиття літака.

24 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив занепокоєння, що Іран зволікає з переговорним процесом у справі збитого літака компанії «Міжнародні авіалінії України». Він зазначив, що Україна не отримала від Ірану технічний звіт про збиття майже рік тому літака МАУ.

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Автор: Юлія Янкевич