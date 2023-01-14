За словами Джапарової, закордонний візит українського лідера залежить від багатьох факторів, зокрема і від ситуації на фронті.

Президент Володимир Зеленський хоче особисто відвідати ООН та виступити на Генасамблеї напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у коментарі Associated Press. За її словами, закордонний візит українського лідера залежить від багатьох факторів, зокрема і від ситуації на фронті.

"Наш президент хотів би приїхати, має бажання, але все ще питання, чи буде ситуація з безпекою така, яка дозволить йому приїхати", - пояснила заступниця міністра.

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Раніше посол України в ООН Сергій Кислиця повідомив, що Генеральна Асамблея вже запланувала дебати на високому рівні щодо війни на 23 лютого, а на річницю вторгнення має пройти міністерське засідання Ради Безпеки. Джапарова додала, що Зеленський хоче, аби ООН ухвалила резолюцію щодо української формули миру, а також підтримала створення спецтрибуналу проти Росії.

Війна в Україні і ООН

Росія використовує ООН як майданчик для поширення фейків про Україну. Саме російська делегація запропонувала прийняти резолюцію щодо "військових біолабораторій" в Україні, але її не підтримали.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило 18 096 жертв серед цивільного населення з початку російського вторгнення: 6952 убитих та 11 144 поранених.

На початку грудня 2022 року стало відомо, що в ООН циркулює проект резолюції щодо створення міжнародного трибуналу по типу Нюрнберга, щоб притягнути керівництво РФ до відповідальності за злочини агресії в Україні.

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