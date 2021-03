Саундтреком до відеоряду стала музична композиція рок-гурту "Jefferson Airplane".

Нещодавно вірусним відеороликом в мережі став кліп "What is Ukraine?", де була добірка найбільш мальовничих та колоритних місць нашої країни. Сьогодні українці мали змогу побачити відеогімн на футбольну тематику - "What is Zbirna?".

У себе в Instagram його оприлюднив воротар "Шахтаря" Андрій П'ятов, який за сумісництвом є капітаном національної збірної.

Відео, де були найбільш пам'ятні кадри для "синьо-жовтої" команди страж воріт "гірників" підписав лаконічно: "Моя рідна". У ролику промайнув також співак Дзідзьо, який є офіційним амбасадором збірної України.

Допис вже встиг зібрати понад 8 000 "вподобайок" та більше, ніж 20 000 переглядів. Люди в коментарях написали багато теплих слів:

"Найкращі", "Збірна - це МИ", "Мурашки по шкірі", "Це найкраще, що я бачив за останній час", "Наша гордість", "Вперед до перемоги", "Чекаємо ЄВРО".

Збірна України: матчі в березні

Збірна України в березні проведе відразу три матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Стартувати у відборі належить 24 березня на стадіоні "Сен-Дені" матчем проти чинних чемпіонів світу французів.

28 і 31 березня Україна проведе два матчі у Львові - спершу проти збірної Фінляндії, а потім з Казахстаном.

Андрій Шевченко вже оголосив розширений список гравців, викликаних до збірної.

Автор: Будрін Артем