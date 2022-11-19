До списку потрапили як новинки, так і випущені торік моделі, які не втратили своєї актуальності у 2022-му.

Редакція порталу Gizсhina оцінила флагмани вартістю до $500 та відібрала 5 моделей з відповідними характеристиками. Вони, як правило, мають підтримку 5G, процесори більш енергоефективні та підтримують камери високої роздільної здатності.

У список потрапили як новинки, так і випущені минулого року моделі, які не втратили своєї актуальності у 2022-му.

Перше місце дісталося стандартній моделі Xiaomi 12. Вона отримала 6.28-дюймову AMOLED-матрицю з вбудованим сканером пальця, роздільною здатністю 2400×1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Є підтримка HDR10 + і Dolby Vision, а селфі-камера на 32 Мп врізана по центру.

За ним слідує iQOO Neo 7. За співвідношенням ціни та продуктивності це унікальний смартфон – за $375 покупці отримують екран AMOLED з діагоналлю 6,78 дюйма і частотою оновлення 120 Гц, батарею на 5000 мАг, потужний процесор Dimensity 9000+ і основну камеру на 50 МП.

Трійку лідерів замикає Lenovo Legion Y70 з дисплеєм 144 Гц і процесором Snapdragon 8+ Gen 1. Пристрій також оснащений акумулятором місткістю 5100 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки 68 Вт, а головний датчик на 50 Мп доповнений надширококутним об'єктивом на 13 Мп і камерою глибини з роздільною здатністю 2 Мп.

На четвертому і п'ятому місці розташувалися геймерський POCO F4 GT, який виділяється на тлі конкурентів наявністю висувних кнопок, які можуть використовуватися в іграх, і Moto Edge X30 з рекордною селфі-камерою на 60 Мп.

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Найкращі бюджетні смартфони 2022 з хорошим "залізом"

Якщо ви в пошуках бюджетного смартфона, який не вдарить по кишені, рекомендуємо звернути увагу на топ найкращих смартфонів, випущених в останні кілька років, які зараз продаються дешевше $150 або 6000 тисяч в гривнях.

На першому місці опинився realme C33, який попри скромні характеристики не позбавлений своїх фішок. Відразу за ним слідує Blackview Oscal C80, а замикає трійку ультрабюджетних смартфонів Redmi 10 (2022).

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