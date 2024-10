Дослідники з'ясували, наскільки вибір смартфона впливає на особисте життя і соціальні зв'язки.

Видання The New York Post поділилося цікавим дослідженням, присвяченим користувачам смартфонів iPhone і Android. Дослідження провела компанія All About Cookies, яка захотіла з'ясувати, як перевага певного бренду позначається на особистому житті та соціальних зв'язках.

Так, 22% власників iPhone зізналися, що дивляться на власників Android-пристроїв зверхньо, а понад 23% навряд чи б стали зустрічатися з такими людьми. Про небажання заводити романтичні стосунки з людиною з "Андроїдом" заявило 31% чоловіків і 16% жінок.

Дослідження All About Cookies також виявило, що 52% тих, хто віддає перевагу Android, піддавалися глузуванням через свої пристрої, а 36% – серйозному осуду. Близько 30% опитаних навіть подумують перейти з Android на iOS, аби над ними більше не жартували.

Відео дня

Коментуючи результати дослідження, експерти зазначили, що дискримінація за гаджетами та брендами – це досі проблема. Що казати, навіть якщо сама Googlе не раз звинувачувала Apple у цькуванні власників Android через колір повідомлень.

У свіжому звіті аналітиків з CIRP йдеться про те, що кількість користувачів Android, які переходять на iPhone, сягнула 5-річного максимуму. При цьому, найчастіше користувачі роблять свій вибір на користь старих iPhone 13, 14 і SE, ігноруючи 15-ту лінійку.

Раніше експерти назвали найкращий iPhone просто зараз за співвідношенням ціни та якості. У плані продуктивності та фотоможливостей він не сильно поступається моделям новішим, зате коштує при цьому помітно дешевше.

Якщо ви в пошуках нового Андроїда, фахівці з AnTuTu вибрали найкращі смартфони за співвідношенням ціни і продуктивності. Як виявилося, рівних Redmi Turbo 3 і OnePlus Ace 3 Pro у своїх цінових категоріях немає.

Вас також можуть зацікавити новини: