До списку потрапили пристроі від OnePlus, Samsung, Motorola і Google.

Якщо ви в пошуках свого першого смартфона або апгрейду старого, але бюджет обмежений, редактори порталу CNET назвали чотири телефони, що заслуговують на увагу, й ціна яких не перевищує 300 доларів або 12 000 в грн.

До списку потрапили моделі від OnePlus, Samsung, Motorola і Google. Кожен смартфон має набір характеристик, орієнтованих на різні потреби користувачів.

Motorola Moto G Power (2024) – практично ідеальний бюджетник до $300. Він пропонує бездротову зарядку, екран з високою частотою оновлення 120 Гц і обробку з "веганської шкіри".

– практично ідеальний бюджетник до $300. Він пропонує бездротову зарядку, екран з високою частотою оновлення 120 Гц і обробку з "веганської шкіри". Додайте сюди камеру, яка видає соковиті знімки при хорошому освітленні, оптимальний процесор і водонепроникний корпус, і ви отримаєте телефон, яким просто приємно користуватися, не перевантажуючи себе непотрібними функціями.

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Samsung Galaxy A25 5G – найкращий недорогий смартфон для тривалого використання. Виробник обіцяє чотири роки основних оновлень ОС Android і п'ять років патчів безпеки. Враховуючи, що він вийшов у грудні 2023 року, він ще не скоро втратить актуальність.

– найкращий недорогий смартфон для тривалого використання. Виробник обіцяє чотири роки основних оновлень ОС Android і п'ять років патчів безпеки. Враховуючи, що він вийшов у грудні 2023 року, він ще не скоро втратить актуальність. Galaxy A25 5G може запропонувати багато чого в інших аспектах, включно з соковитим 120-герцовим AMOLED-екраном на 6.5 дюйма з роздільною здатністю 1080р і гучними двома динаміками для музики. Засмучує лише трохи застарілий процесор і корпус із пластику.

OnePlus Nord N30 5G – найкращий смартфон для швидкої зарядки. Від комплектного ЗП пристрій повністю заряджається за 45 хвилин, тоді як більшості інших телефонів у цьому ціновому класі для цього потрібно від 90 хвилин до двох годин.

– найкращий смартфон для швидкої зарядки. Від комплектного ЗП пристрій повністю заряджається за 45 хвилин, тоді як більшості інших телефонів у цьому ціновому класі для цього потрібно від 90 хвилин до двох годин. Крім того, телефон отримав потужний процесор Snapdragon 695, якого вистачить для запуску більшості ігор, великий 6,72-дюймовий екран 1080p з частотою оновлення 120 Гц і 108-мегапіксельний основний сенсор.

Google Pixel 6A - найвигідніший смартфон. Хітовий "Піксель", який вийшов ще в травні 2022 року, сьогодні можна урвати за $300, що робить його легкою рекомендацією в бюджетному сегменті.

- найвигідніший смартфон. Хітовий "Піксель", який вийшов ще в травні 2022 року, сьогодні можна урвати за $300, що робить його легкою рекомендацією в бюджетному сегменті. Хоч це далеко не найбільш технічно просунутий Андроїд, він досі залишається чудовим вибором завдяки компактним габаритам, крутим камерам, які в "сліпих" тестах обходять топові iPhone, і ексклюзивним функціям Pixel.

Свіже опитування показало, якими смартфонами користувачі Android і iPhone задоволені найбільше. Якщо у світі андроїд лідируючі місця займають складні моделі, то шанувальники Apple віддають перевагу раритетним компактним Айфонам.

А якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через п'ять років, фахівці бенчмарку AnTuTu опублікували рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв. Перші три місця посідають смартфони Nubia, OnePlus і Xiaomi.

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