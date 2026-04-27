Xiaomi випустила свої перші повнорозмірні навушники з автономністю 3 дні (фото)

Компанія Xiaomi, відома своїми дешевими TWS-навушниками, вирішила вперше вийти в сегмент повнорозмірних навушників. Новинка отримала назву Redmi Headphones і орієнтована на бюджетний рівень, при цьому прононуючи досить сильні характеристики, пише Gizmochina.

Навушники оснащені 40-мм драйверами з титановим покриттям. Компанія заявляє, що вони здатні відтворювати звук у діапазоні 20 Гц–40 кГц.

Однією з головних особливостей стала система активного шумозаглушення, яка може знижувати шум навколишнього середовища на 42 дБ – показник, який частіше зустрічається в дорожчих моделях. Також заявлена підтримка Bluetooth 5.4 і можливість дротового підключення через USB-C.

Особливу увагу приділено автономності: виробник обіцяє до 72 годин роботи без увімкненого шумозаглушення. Всередині встановлено акумулятор ємністю близько 500 мАг. Для повсякденного використання додали складну конструкцію та захист від вологи IP54.

На старті продажів навушники очікуються в чорному та білому кольорах, а пізніше з'явиться блакитна версія. Ціна, як повідомляється, залежатиме від регіону та продавця. Наприклад, на Філіппінах новинку оцінили в $55.

