Apple анонсує щонайменше три категорії гаджетів на презентації 10 вересня - смартфони, годинники та навушники. Про це повідомляє інсайдер Марк Гурман з Bloomberg.
"Родзинкою" вересневого івенту мають стати, звісно ж, iPhone 16. Головним нововведенням будуть збільшені в розмірах Pro-моделі. Нагадаємо, 16 Pro приписують екран діагоналлю 6,3 дюйма, а 16 Pro Max – 6,9 дюйма. Також у новому покоління з'явиться ще одна кнопка – причому у всіх моделей. Capture Button буде призначена для зйомки фото і відео.
Загалом, за словами Гурмана, від смартфонів iPhone 16 не варто чекати революції: крупні зміни в Купертіно приберегли для 2025 року, коли дебютує ультратонка модель.
Чого ще очікувати від вересневої презентації Apple 2024 року
- Оновлені AirPods. Уперше компанія запропонує дві моделі AirPods базового рівня, і в них з'явиться функція шумозаглушення.
- Смарт-годинник Apple Watch 10 у двох розмірах. Очікується, що це буде одне з найбільших оновлень в історії гаджета, як це було з iPhone X.
- Смарт-годинник Apple Watch SE 3. За чутками, компанія відмовиться від алюмінію на користь пластику, щоб конкурувати з більш доступними смарт-годинниками на ринку.
- Навушники AirPods Max 2 з портом USB-C. Однак якихось серйозних нових функцій чекати не варто.
- Нові чохли для iPhone і ремінці для Apple Watch.
- Ще однією ключовою темою заходу стане ШІ-екосистема Apple Intelligence.
Продажі iPhone 16, Apple Watch 10 та інших гаджетів продуктів стартують по всьому світу через 10 днів після презентації – тобто 20 вересня.
Гурман також підтвердив, що наступні 12 місяців обіцяють бути багатим на нові комп'ютери Apple Mac. Першими після iPad процесори М4 отримають MacBook Pro, а завершать цикл Mac Studio і Mac Pro. Але у вересні їх чекати точно не варто.
А вже навесні 2025 року, найімовірніше, у березні представлять новий доступний iPhone SE, характеристики якого потішать навіть Android-юзерів.
ЗМІ також дізналися, що наступним крупним проєктом Apple стануть домашні роботи. Один із проєктів описується як "мобільний робот", який міг би слідувати за людьми по їхніх домівках.