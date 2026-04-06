Експерти обрали найкращі процесори AMD та Intel, які можна купити у 2026 році

Якщо вірити підрахункам Steam, дедалі більше ПК-геймерів переходять на "червону" платформу.

Журналісти популярного німецького сайту PC Games Hardware обрали найкращі процесори AMD та Intel, які можна придбати у квітні 2026 року. До списку увійшли моделі одразу декількох бюджетних категорій.

За словами журналістів, сьогодні ринок CPU демонструє рідкісну стабільність. У той час як відеокарти та ОЗУ відчувають дефіцит через бум ШІ, ринок процесорів зберігає колишні ціни та доступність – хоча серверний сегмент і стикається зі зростанням цін.

Який AMD Ryzen вибрати у 2026 році

Тим, хто планує збірку топового ігрового ПК, має сенс розглянути або Ryzen 7 9850X3D, або Ryzen 7 7800X3D. Перший є на сьогодні найшвидшим ігровим CPU, тоді як другий – це раціональна економія без істотної втрати FPS, якщо потрібно заощадити гроші для покупки більш потужної відеокарти.

Тим, хто замислюється про перехід на AM5, але не хоче сильно витрачатися, радять звернути увагу на Ryzen 5 7500F. Він добре справляється з сучасними іграми, а ще чудово підходить для роботи.

Ryzen 5 5600 залишається одним із найвигідніших і найдовговічніших процесорів для платформи AM4 навіть у 2026 році, пропонуючи чудове поєднання ціни, продуктивності та енергоефективності.

Який процесор Intel вибрати у 2026 році

За ігровою продуктивністю останні процесори Intel поступаються аналогам AMD. Але тим, хто віддає перевагу "синій" платформі, слід у першу чергу розглянути Intel Core Ultra 7 270K. Це універсальний процесор з акцентом на енергоефективність і продуктивність.

У категорії середньобюджетних процесорів Intel цікаві дві моделі – Core i5-14600K і Core i5-14600KF. Вони обидва пропонують 14 ядер і високий рівень продуктивності як в іграх, так і в робочих завданнях

Якщо потрібно заощадити, то має сенс розглянути покупку Intel Core i5-12400F – холодний і стабільний шестиядерник для бюджетних збірок.

В огляді зазначається, що старі процесори поступово зникають з ринку, особливо моделі AMD на платформі AM4 з 3D V-Cache. Це фактично підштовхує користувачів переходити на нові платформи. При цьому конкуренція між AMD та Intel знову помітно посилюється.

Якщо вірити підрахункам Steam, процесори AMD сьогодні використовують понад 44% ПК-геймерів, що є рекордним показником. Тоді як частка комп'ютерів на базі Intel відповідно опустилася нижче 55%.

УНІАН писав, що Nvidia планує випустити власні процесори для ПК вже цього року. Особливу увагу компанія приділяє сумісності своїх чіпів з іграми та додатками, написаними під архітектуру x86.

