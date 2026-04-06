Експерти обрали найкращі процесори AMD та Intel, які можна купити у 2026 році

Журналісти популярного німецького сайту PC Games Hardware обрали найкращі процесори AMD та Intel, які можна придбати у квітні 2026 року. До списку увійшли моделі одразу декількох бюджетних категорій.
За словами журналістів, сьогодні ринок CPU демонструє рідкісну стабільність. У той час як відеокарти та ОЗУ відчувають дефіцит через бум ШІ, ринок процесорів зберігає колишні ціни та доступність – хоча серверний сегмент і стикається зі зростанням цін.
Який AMD Ryzen вибрати у 2026 році
- Тим, хто планує збірку топового ігрового ПК, має сенс розглянути або Ryzen 7 9850X3D, або Ryzen 7 7800X3D. Перший є на сьогодні найшвидшим ігровим CPU, тоді як другий – це раціональна економія без істотної втрати FPS, якщо потрібно заощадити гроші для покупки більш потужної відеокарти.
- Тим, хто замислюється про перехід на AM5, але не хоче сильно витрачатися, радять звернути увагу на Ryzen 5 7500F. Він добре справляється з сучасними іграми, а ще чудово підходить для роботи.
- Ryzen 5 5600 залишається одним із найвигідніших і найдовговічніших процесорів для платформи AM4 навіть у 2026 році, пропонуючи чудове поєднання ціни, продуктивності та енергоефективності.
Який процесор Intel вибрати у 2026 році
- За ігровою продуктивністю останні процесори Intel поступаються аналогам AMD. Але тим, хто віддає перевагу "синій" платформі, слід у першу чергу розглянути Intel Core Ultra 7 270K. Це універсальний процесор з акцентом на енергоефективність і продуктивність.
- У категорії середньобюджетних процесорів Intel цікаві дві моделі – Core i5-14600K і Core i5-14600KF. Вони обидва пропонують 14 ядер і високий рівень продуктивності як в іграх, так і в робочих завданнях
- Якщо потрібно заощадити, то має сенс розглянути покупку Intel Core i5-12400F – холодний і стабільний шестиядерник для бюджетних збірок.
В огляді зазначається, що старі процесори поступово зникають з ринку, особливо моделі AMD на платформі AM4 з 3D V-Cache. Це фактично підштовхує користувачів переходити на нові платформи. При цьому конкуренція між AMD та Intel знову помітно посилюється.
Якщо вірити підрахункам Steam, процесори AMD сьогодні використовують понад 44% ПК-геймерів, що є рекордним показником. Тоді як частка комп'ютерів на базі Intel відповідно опустилася нижче 55%.
