Стали відомі перші подробиці про майбутні відеокарти серії GeForce RTX 60

Компанія має намір забезпечити двократне збільшення продуктивності при трасуванні променів і шляхів.

У мережі з'явилися перші подробиці про відеокарти GeForce RTX 60. За інформацією YouTube-каналу RedGamingTech, нове покоління GPU буде побудовано на архітектурі Rubin і 3-нм техпроцесі TSMC, що має забезпечити помітний технологічний стрибок.

Головна зміна – фокус на трасуванні променів і трасуванні шляхів. Повідомляється, що продуктивність у цих завданнях може зрости приблизно вдвічі порівняно з RTX 50, тоді як приріст у класичній растеризації становитиме лише близько 30–35%.

Флагманська модель RTX 6090, за чутками, отримає чіп GR202 зі 192 блоками SM. Частоти при цьому навряд чи помітно зростуть. На борту залишиться 32 ГБ відеопам'яті з 512-бітною шиною. Відеокарти нижчого рівня отримають істотніші поліпшення:

RTX 6080 використовуватиме чіп GR203 з 320-бітною шиною та 20 ГБ VRAM.

RTX 6070 оснастять чіпом GR205 з 256-бітною шиною і 16 ГБ відеопам'яті.

Для порівняння, у поточних RTX 5080 і RTX 5070 обсяг пам'яті менший на 4 ГБ, а ширина шини становить 256 і 192 біти відповідно, що робить апгрейд у новому поколінні більш помітним.

Судячи з витоку, NVIDIA робить ставку не на "сиру" потужність, а на нові підходи до рендерингу. Це пов'язано з тим, що майбутні відеоігри та консолі активніше використовуватимуть трасування променів.

Терміни виходу відеокарт поки залишаються під питанням: раніше повідомлялося, що RTX 60 може вийти не раніше 2027 року, а через дефіцит пам'яті реліз і зовсім можуть перенести на 2028-й.

Nvidia підтвердила, що в 2026 році вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти. Також корпорація збирається скоротити виробництво RTX 50xx, що може призвести до дефіциту в роздрібній торгівлі та зростання цін на окремі моделі, зокрема RTX 5090, RTX 5070 Ti та RTX 5060 Ti.

Тим часом цього року Nvidia планує випустити власні процесори для ПК. Особливу увагу компанія приділяє сумісності своїх чіпів з іграми та додатками, написаними під архітектуру x86.

