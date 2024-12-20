AMD не змогла запропонувати компанії оптимальне рішення для реалізації технології суперсемплінгу і Playstation вирішила почати свій проєкт.

Відомо, що AMD - головний постачальник комплектуючих для консолей Playstation, але коли Sony поставила собі за мету реалізувати в новенькій PS5 Pro технологію суперсемплінгу PSSR, у "червоних" просто не виявилося необхідних технологій, щоб допомогти партнеру із задумом.

Зараз складно уявити гру без апскейлера з використанням штучного інтелекту, і Sony вирішила взяти все у свої руки, не відмовлятися ж від "безкоштовного" приросту до продуктивності ігор.

Головний архітектор Playstation Марк Церні розповів на нещодавньому технічному семінарі, що Sony почала розробку поліпшеного GPU на базі архітектури RDNA2.x ще 2020 року, коли PS5 Pro була на ранньому етапі створення. Sony хотіла зробити чип максимально оптимізованим для Playstation 5 Pro, тому вона вирішила не звертатися до сторонніх розробників.

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За задумом Sony, продуктивність PSSR мала сягнути 300 терафлопс, тобто він мав виконувати 300 трильйонів операцій на секунду. Приблизно така ж продуктивність у RTX 4060 TI від Nvidia.

Щоб досягти поставленої мети, інженерам Sony довелося продумати не тільки голі цифри синтетичних тестів, а й те, як ці потужності будуть задіяні в реальних умовах. Адже апскейлер потрібен не заради теоретичних рекордів, а для того, щоб кожна гра працювала з великими значеннями FPS і при цьому не втрачала в чіткості та якості картинки. Цьому компанії завадила "ненажерливість" машинного навчання до пам'яті, шина Playstation 5 дозволяла PSSR працювати лише на 3% своєї потужності.

Щоб домогтися потрібної продуктивності на шині пам'яті, Sony довелося застосувати так званий тайлінг, розбивку даних на невеликі фрагменти. Ці фрагменти обробляються по черзі і зберігаються не в основній відеопам'яті, а прямо в регістрах шейдерних модулів. Таким чином, матричні обчислення для апскейлінгу виконуються практично на місці, без постійних звернень до системної пам'яті.

Це дозволило досягти заявлених 300 терафлопс без різкого збільшення пропускної здатності GDDR6. Іншими словами, Sony не стала нарощувати пропускну здатність заліза консолі, а оптимізувала процес так, щоб потрібний обсяг даних завжди був під рукою в обчислювальних блоків. Завдяки цьому PSSR стала однією з фіч Playstation 5 Pro, що продають, і тепер Sony навіть може конкурувати з першопрохідником технологій суперсемплінгу в апскейлі в особі Nvidia.

Раніше ми розповідали, що майбутня портативна Playstation навряд чи зможе запускати нативні версії ігор з PS5. Принаймні, так думають експерти з Digital Foundry.

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