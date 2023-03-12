Всього складено три рейтинги, які актуальні станом на лютий 2023 року.

Команда бенчмарка AnTuTu провела тести й склала рейтинги найпродуктивніших Android-смартфонів, доступних на глобальному ринку. Всього складено три топи, які дещо відрізняються від аналогічних для китайського ринку.

Як і в Китаї, на глобальному ринку починають домінувати пристрої на базі нового процесора Snapdragon 8 Gen 2. Втім, один з чіпів MediaTek все ж зміг скласти йому конкуренцію.

У топі флагманів на перше місце вийшов Red Magic 8 Pro+, який набрав значні 1,3 млн балів. Вбудований кулер на 20 000 оборотів в хвилину неабияк допомагає підвищити продуктивність, відзначають в AnTuTu.

Відео дня

На другому місці розмістився vivo x90 Pro+ з одним з найкращих наборів камер на сьогодні, а на третьому – iQOO 11, що виділяється не тільки потужною начинкою, але і підтримкою зарядки 200 Вт.

У списку субфлагманів лідирує IQQQ Neo7 на базі Dimensity 8200. Інші п'ять позицій теж розділили телефони з процесором MediaTek, і тільки з восьмого місця починаються пристрої на чіпі Snapdragon 870.

Також AnTuTu опублікував список найкращих смартфонів середнього класу, що продаються в Китаї. Тут перше місце віддали Nothing Phone 1, який завдяки своєму незвичайному дизайну і доступною ціною апарат отримав статус "вбивці айфона".

Друге місце за realme GT Master, а третє – Poco X5 Pro.

Якщо ви в пошуках недорогого смартфона для фото і відео, УНІАН ділився топом моделей з найкращими камерами вартістю до $500 або 18 000 грн. На першому місці опинився Redmi Note 11 Pro+, який за якістю фото і відео не поступається дорогим флагманам.

Також в мережі публікували "народний" рейтинг смартфонів – ними власники задоволені більше за інших. Пристрої китайського виробника Xiaomi отримали два перших місця.

Вас також можуть зацікавити новини: