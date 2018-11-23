Голова ТОДА та аграрії вкотре закликали Укрзалізницю оперативно розв'язати проблему з браком вагонів через можливий зрив експортних контрактів

Барна додав, що за три місяці половина елеваторів не отримали жодного вагона.

Голова ТОДА та аграрії вкотре закликали Укрзалізницю оперативно вирішити проблему з браком вагонів через можливий зрив експортних контрактів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ще одну відео-нараду щодо вирішення питання забезпечення області вагонами для потреб аграрної та видобувної галузей провели в облдержадміністрації. за участі голови ТОДА Степана Барни, представників підприємств, які критично потребують вагонів, та виконавчого директора регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» Володимира Крота.

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В. о. директора департаменту агропромислового розвитку ТОДА Володимир Стахів повідомив, що цього сезону аграрії абезпечили рекордний збір зернових та олійних культур, зібравши 3,1 млн т збіжжя. 1,4 млн т згідн угод має бути експортовано.

«Основне питання – це поставка вагонів і тепловозів для того, щоб виконати контракти. Зараз нам було потрібно 17 тис. вагонів. Фактично за три місяці при потребі 9,8 тис. вагонів поставлено лише більше 2 тис. При потребі семи потужних тепловозів тернопільська дирекція має лише три», – констатував Стахів.

Він додав, що за три місяці половина елеваторів не отримали жодного вагона.

«А це означає зірвані контракти й нараховані штрафні санкції», – зауважив Стахів.

Кріт намагався запевнити, що ситуація із забезпеченням вагонами області покращується, однак не знайшов розуміння в присутніх.

«Я цього покращення не бачу, ані у відсотковому відношенні, ані в абсолютному. Так виходить, що перед нами уряд ставить питання про зростання врожайності, наповнення бюджету, ми це робимо, а в результаті не маємо як продати зерно», – сказав Барна.

Він також зауважив, що окрім аграріїв від нестачі вагонів також потерпає видобувна галузь, адже в області працює ціла низка кар’єрів, які маютьє забезпечувати сировиною заводи України.