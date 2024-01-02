На п'ятничні рейси квитки нерідко коштують дорожче.

Керівник відділу авіації Flight Center UK Джастін Пенні попередила часто літаючих пасажирів, що бронювання авіаквитків на далекі рейси, що вилітають в п'ятницю, може коштувати значно дорожче, ніж в інші дні тижня.

Вона пояснила, що це відбувається тому, що корпоративні працівники завжди вважають за краще повернутися додому з відряджень до вихідних. Через такий ажіотажний попит ціни на квитки по п'ятницях, як правило, вище середнього, пише The Sun.

"Це через вікно корпоративного бронювання: ділові мандрівники хочуть відправитися додому до вихідних, і авіакомпанії знають, що ті готові платити за це більше. В результаті ціни на п'ятничні рейси завжди дорожчі", – пояснила експерт.

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Натомість вона порадила бронювати квитки на суботні далекі рейси, щоб отримати набагато вигідніші ціни.

"Якщо замість цього ви вирушите в суботу, ви зможете заощадити сотні фунтів на далеких маршрутах", – зазначила Пенні.

Разом з тим експерт стверджує, що з рейсами на короткі відстані це правило не діє.

"З близькомагістральними подорожами справа йде інакше. Європейські авіакомпанії знають, що британці частіше літають туди і назад різними перевізниками, тому конкуренція утримує ціни нижче", – зазначила вона.

Також Пенні порадила не бронювати квитки в останню хвилину, оскільки вони значно дорожчі.

"Бронювання в останню хвилину – не найкраща ідея. Майже завжди це обходиться дорожче, ніж бронювання заздалегідь", – пояснила експерт.

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