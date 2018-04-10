У польському Вроцлаві на терміналах продажу квитків з’явилась українська мова

11:40, 10 квітня 2018
Новини туризму
584
Транспортне підприємство Вроцлава ввело українську мову у квиткових терміналах міста / УНІАН

Як повідомляє «Польське радіо», таким чином міське транспортне підприємство Вроцлава (MPK Wrocław) пішло на зустріч тисячам українців, які живуть, працюють та навчаються у місті.

Читайте такожУ Польщі поліція майже добу утримувала і залякувала українку

Наразі у Вроцлаві встановлено 154 нові стаціонарні квиткові термінали. Крім цього, у міському транспорті є 2,7 тисячі компостерів з функцією придбання проїзного квитка у трамваях і автобусах. Усі вони мали три мовні версії: польську, англійську та німецьку. Відтепер доступна також українська мова.

Нову мову у квиткових терміналах також ввела компанія Mennica Polska, яка відповідає у Вроцлаві за продаж квитків.

Зазначається, що на сьогодні у столиці Нижньосілезького воєводства живе щонайменше кілька десятків тисяч громадян України.

Раніше повідомлялось, що за п'ять років українці подвоїли свої витрати у Польщі. Минулого року українські споживачі збільшили роздрібну торгівлю в Польщі до 7,7 млрд злотих, що на 8% більше, ніж у 2016 році.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Польща#Вроцлав