У польському Вроцлаві на терміналах продажу квитків з’явилась українська мова

Таким чином транспортне підприємство Вроцлава пішло назустріч тисячам українців, які живуть та працюють у місті.

У польському місті Вроцлав на терміналах придбання проїзних квитків та компостерах громадського транспорту ввели україномовну версію.

Як повідомляє «Польське радіо», таким чином міське транспортне підприємство Вроцлава (MPK Wrocław) пішло на зустріч тисячам українців, які живуть, працюють та навчаються у місті.

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Наразі у Вроцлаві встановлено 154 нові стаціонарні квиткові термінали. Крім цього, у міському транспорті є 2,7 тисячі компостерів з функцією придбання проїзного квитка у трамваях і автобусах. Усі вони мали три мовні версії: польську, англійську та німецьку. Відтепер доступна також українська мова.

Нову мову у квиткових терміналах також ввела компанія Mennica Polska, яка відповідає у Вроцлаві за продаж квитків.

Зазначається, що на сьогодні у столиці Нижньосілезького воєводства живе щонайменше кілька десятків тисяч громадян України.

Раніше повідомлялось, що за п'ять років українці подвоїли свої витрати у Польщі. Минулого року українські споживачі збільшили роздрібну торгівлю в Польщі до 7,7 млрд злотих, що на 8% більше, ніж у 2016 році.