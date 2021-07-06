20% українців цього літа зовсім відмовляться від повноцінного відпочинку через карантин.

Цього року 43% українців планують літній відпочинок з подорожами, незважаючи на карантинні обмеження.

Про це свідчать результати опитування на тему "Плани українців на літній сезон 2021", проведеного українською дослідницькою компанією Gradus Research.

При цьому 28% будуть подорожувати повноцінно, а ще 15% віддадуть перевагу скороченому варіанту подорожей через карантинну ситуацію. Ще 22% українців чекають на відпочинок, але проведуть його без подорожей і ще 20% зовсім відмовляться від повноцінного відпочинку через карантин.

Серед тих, хто планує літній відпочинок, найбільше - 30% - проведуть відпустку вдома, на дачі або в селі, на місцевих курортах планують відпочити 50%, в місті - 23%, а за кордон поїде - 18%.

При виборі місця для відпочинку, за результатами опитування, істотно важливими критеріями для опитаних стали: ціна - 64%, особистий досвід в минулому - 42%, відгуки знайомих - 37%, репутація місця - 34% і відгуки в інтернеті - 21%.

Якщо порівнювати бюджети, необхідні для літнього відпочинку з докарантинним періодом, то 31% українців відзначають, що витрати виросли; 27% говорять, що витрати не змінилися.

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Опитування Gradus також показало, що відсутність літньої відпустки або її скорочений варіант впливає на працездатність і емоційний стан - при цьому в більшій мірі це характерно для жінок (42%), ніж для чоловіків (25%).

Відповідаючи на питання, наскільки важлива карантинна безпека для українців при виборі місця для відпочинку, тільки 23% опитаних відзначили цей фактор як важливий при виборі місця відпочинку. При цьому для більшості українців карантин і безпека або взагалі не впливають на рішення про відпочинок (26%), або впливають в певних межах, але не мають вирішального значення (46%).

"Уже другий рік в наших дослідженнях ми спостерігаємо позитивний вплив тепла і сонця на стан українців. Рівень стресу знижується, серед емоцій на перше місце виходить надія. На тлі зниження захворюваності створюється відчуття безпеки. Звичайно, люди прагнуть використовувати річний перепочинок для того, щоб зарядитися енергією і силами перед наступним сезоном. Проте тренд відпочинку в Україні залишається топовим. Близько 18% планують відпочивати не в Україні. Такий же рівень ми спостерігали і в 2020 році. Поки світ залишається досить закритим, українці будуть відпочивати в Україні ", - зазначає CEO & Founder Gradus Research Євгенія Близнюк.

Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку gradus.app. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 16 червня 2021, розмір вибірки: 1000 респондентів.

Довідка. Gradus Research - дослідницька компанія, що спеціалізується на соціологічних опитуваннях за допомогою спеціального мобільного додатку. Опитування проводяться з дотриманням стандартів соціології серед верифікованих респондентів панелі Gradus.

Як повідомляв УНІАН, раніше Google опублікував результати дослідження щодо тенденцій літнього відпочинку серед українців за пошуковими запитами.

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Автор: Марина Григоренко