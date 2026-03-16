Українці підтримали б передачу Донбасу Росії, але є умови, - опитування (інфографіка)

В даний час і в нинішній ситуації є високі ризики маніпуляцій з референдумом, попередили соціологи і пояснили в чому справа.

Більшість українців підтримують встановлення миру з Росією шляхом договору з США і Європою, який передбачає членство України в Євросоюзі у 2027 році, територіальні компроміси, надійні гарантії безпеки та план економічної відбудови.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Зокрема, таке рішення підтримав би 61% українців; 10% не підтримали б, 21% - не голосували б, 9% – важко відповісти.

Соціологи відзначили важливість формулювання питання під час опитування. Вони зазначили, що більшість українців відкидають ідею виведення військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Однак якщо ці твердження не згадувати напряму чи переформулювати – це підвищує можливість отримати схвалення на всенародному референдумі.

"Під час підготовчої кампанії та інформування багато чого буде прояснено громадянам, але в нинішній ситуації є високі ризики маніпуляцій з референдумом. Це має враховуватися і владою України, і українською громадськістю, і західними партнерами України", – прокоментували соціологи.

Водночас вони зазначили, що в Україні зменшилася частка тих, хто підтримує ідею проведення референдуму щодо мирної угоди. Якщо в січні таких було 55%, то опитування в березні підтримало 50% респондентів.

Водночас зазначається, що ідею референдуму значно більше підтримують ті, хто вже готовий схвалити виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Серед готових підтримати референдум:

71% скоріше виступають за таке рішення;

25 – скоріше виступають проти;

5% – важко сказати.

Тоді як серед тих, хто не підтримує ідею проведення референдуму, результати щодо питання про територіальні поступки Росії наступні:

39% скоріше підтримують такі поступки;

48% скоріше виступають проти них;

13% – важко сказати.

При цьому 31% опитаних відповів, що візьме участь у цьому референдумі, 33% відповіли, що скоріше так, 15% – скоріше ні, і така ж кількість відповіла, що точно не братиме участь у референдумі.

Зазначається, що серед респондентів, готових до виводу Сил оборони з Донецької та Луганської областей, більше охочих взяти участь у референдумі. Серед них точно чи скоріше готові взяти участь 76%. Тоді як серед тих, хто проти територіальних компромісів, таких 59%.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що нову зустріч щодо мирних переговорів між Україною та Росією за участю США було перенесено на прохання Вашингтона. За словами президента, США готові піти на таку зустріч лише на своїй території, тоді як РФ виступає за Туреччину чи Швейцарію.

Тим часом Financial Times пише, що мирні переговори між Україною та Росією провалилися, оскільки президент США Дональд Трамп втрачає до них інтерес на тлі війни на Близькому Сході.

Вас також можуть зацікавити новини: