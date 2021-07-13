Додаткові маршрути курсуватимуть до Одеси та Генічеська.

"Укрзалізниця" (УЗ) призначила додаткові рейси поїздів до Одеси та Генічеська.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, додаткові рейси поїзда №131/132 "Житомир - Одеса" заплановані на 18, 22, 26 та 30 липня, а також на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 та 30 серпня.

Прес-служба нагадала, що з Житомира поїзд відправляється о 23:15 і прибуває до Одеси о 9:29. Зворотно він вирушає о 12:27 і прибуває до Житомира о 22:10.

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Крім того, з 17 липня "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд "Інтерсіті" №729/730 сполученням "Харків - Генічеськ", який курсуватиме щоденно.

Зокрема, "Інтерсіті" відправлятиметься з Харкова о 06:29 та прибуватиме до моря о 13:26. Зворотно, з Генічеська, він вирушатиме о 14:04 та прибуватиме до Харкова о 21:34.

Поїзд зупинятиметься на станціях Лозова, Павлоград, Синельникове, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївка.

Відзначається, що причиною призначення додаткових рейсів є велика популярність зазначеного маршруту. Вочевидь, українських відпочивальників навіть не відлякують новини про медуз, комарів та інших представників тваринного світу, які псують морський відпочинок.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 12 липня запустила додатковий двогрупний нічний швидкий поїзд №250/261-262/249 сполученням Кременчук, Полтава, Харків – Бердянськ.

З 6 липня "Укрзалізниця" прискорила щоденний поїзд №227/228 "Київ - Бердянськ", тепер він перебуває на шляху прямування на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше.

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Автор: Павло Степанець