Нововведення набуде чинності вже 2025 року.

Португальський архіпелаг Мадейра – надзвичайно популярний серед любителів хайкінгу. Однак зовсім скоро туристам, які бажають помилуватися місцевими природними дивами під час довгих піших прогулянок, доведеться за це заплатити.

Як пише Euronews Travel, уже з 1 січня 2025 року нерезидентам доведеться платити за піші походи за більш ніж 30 маршрутами на Мадейрі. Так, якщо зараз додаткова плата стягується з семи найбільш відвідуваних маршрутів архіпелагу, то з нового року вона буде поширена на всі його офіційні доріжки.

Уже відомо, що збір у розмірі 3 євро поширюватиметься на всіх нерезидентів, старших за 12 років. Заплатити його можна буде як онлайн через регіональний урядовий портал Simplifica, так і на станціях ICNF, розташованих уздовж багатьох маршрутів. Туристам, які не сплатять збір, загрожує штраф у розмірі до 50 євро.

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При цьому саме пішохідні маршрути з їхніми крутими вершинами, зеленими лісами та бурхливими водоспадами є одними з найпривабливіших для туристів на Мадейрі.

Своєю чергою регіональний секретар із сільського господарства, рибальства та довкілля Мадейри Рафаела Фернандес заявила, що цей збір необхідно запровадити для захисту природних ландшафтів регіону та управління зростаючим потоком туристів.

За її словами, весь прибуток від нового туристичного збору спрямують на підтримку, очищення та збереження стежок.

Зазначимо, це далеко не єдиний новий туристичний податок у Португалії, запроваджений за останній час. Так, у вересні 2024 року стало відомо, що Порту, друге за величиною місто Португалії та один із найдешевших міських напрямків для відпочинку в Європі, планує підвищити податок для мандрівників, які ночують.

Аналогічне зростання обов'язкової добової плати чекає і на туристів, які відвідують португальську столицю Лісабон.

Крім того, навесні 2024 року ще кілька популярних міст Португалії запровадили нові податки для туристів, зокрема в популярному регіоні Алгарве.

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