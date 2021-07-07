Багато українців вже зіткнулися з неприємними "сюрпризами".

Українців на відпочинку цього року як ніколи атакували різні "гади". Туристів чекають морські блохи, сколопендри, змії та навіть скорпіони.

Про це пише Обозреватель.

Улюблене серед українців курортне містечко Приморськ у Запорізькій області цього року здивувало неприємним сюрпризом. Відпочивальникам, щоб потрапити на пляж, необхідно пройти міст через лиман, який припав до смаку зміям.

"Куми купили поруч дачний будиночок, ну а ми, щоб повноцінно відпочити, вирішили зупинитися в приватному пансіонаті. Вдень діти залишилися в номері з мамою, а я вирішив "влаштувати заплив ". І ось я пливу, а поруч - змія! І вона когось їсть!"- поділився своїми враженнями турист з Києва Олег Константинов.

Місцеві жителі розповіли йому, що змії живуть в лимані в очеретах, але коли їм не вистачає їжі, то вони повзуть через пляж в море, де "полюють" на дрібну рибку.

При цьому відпочивальникам не дають спокою морські блохи. Вони чекають туристів не тільки на березі Азовського, а й Чорного моря. Дрібні ракоподібні кусаються у воді, через що на шкірі з'являються червоні плями та навіть пухирі. Укус морської блохи може викликати анафілактичний шок, якщо у людини є алергії.

Не дають спокою всякі "гади" киянам та гостям столиці. В Оболонському районі в озері Редькіна виявили водяного скорпіона. На перший погляд, невинна комаха, але може привести до смерті людини. Якщо він вкусить на глибині, що перевищує зріст людини, то потерпілий може потонути. Після укусу мимоволі скорочуються м'язи, що схоже на судому, і людина може потонути. Крім того, укус скорпіона може викликати алергію.

Як раніше повідомляв УНІАН, унікальне озеро розташувалося в Рівненській області. Туди туристи їдуть як з усієї України, так і з Європи, але дістатися до озера – випробування не з простих.

Попри свою привабливість і унікальність багато туристів не люблять там відпочивати, а причиною тому стала буквально відсутність дороги. Ділянка дороги від Села Собещиці складно проїхати на машині, а в селі Рудка і зовсім яма на ямі. На відстань в 15 кілометрів до Білого озера доводиться витрачати близько 40 хвилин.

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Автор: Анастасія Горбачова