Карту місцезнаходження мандрівника в електронному вигляді треба заповнювати до вильоту у Польщу.

У Польщі з 17 липня запроваджуються додаткові умови для подорожніх, які прибувають в країну літаками.

Про це йдеться у повідомленні Посольства України у Польщі у Twitter.

"Додаткові вимоги для осіб, які перетинають кордон авіатранспортом. Від 17 липня 2021 року усі особи, що прилітають до Польщі, повинні перед вильотом заповнити карту місцезнаходження мандрівника в електронному вигляді", - йдеться у повідомленні.

Перелік умов для прильоту в Польщу

У карті мандрівника необхідно вказати:

назву країни, звідки почалася подорож;

номер рейсу;

дату прибуття;

ім'я та прізвище;

документ, що посвідчує особу;

контактні дані (телефон, адресу електронної пошти);

адреси всіх місць, де маєте намір зупинятися протягом 14 днів перебування у Польщі (наприклад, готель, сімейний будинок, база відпочинку);

інформацію, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, факт одужання або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Усі ці вимоги стосуються осіб, які прибувають в Польщу літаками.

Формуляр можна знайти за посиланням.

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Автор: Віталій Саєнко