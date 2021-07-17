У Польщі з 17 липня запроваджуються додаткові умови для подорожніх, які прибувають в країну літаками.
Про це йдеться у повідомленні Посольства України у Польщі у Twitter.
"Додаткові вимоги для осіб, які перетинають кордон авіатранспортом. Від 17 липня 2021 року усі особи, що прилітають до Польщі, повинні перед вильотом заповнити карту місцезнаходження мандрівника в електронному вигляді", - йдеться у повідомленні.
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Перелік умов для прильоту в Польщу
У карті мандрівника необхідно вказати:
- назву країни, звідки почалася подорож;
- номер рейсу;
- дату прибуття;
- ім'я та прізвище;
- документ, що посвідчує особу;
- контактні дані (телефон, адресу електронної пошти);
- адреси всіх місць, де маєте намір зупинятися протягом 14 днів перебування у Польщі (наприклад, готель, сімейний будинок, база відпочинку);
- інформацію, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, факт одужання або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.
Усі ці вимоги стосуються осіб, які прибувають в Польщу літаками.
Формуляр можна знайти за посиланням.
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