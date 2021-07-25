Лідером відвідувань залишається Польща.

Державна прикордонна служба України назвала ТОП-10 країн, куди найбільше прямували українці в першому півріччі, а також десятку країн, громадяни яких найчастіше приїздили в Україну в цей же період.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Зазначається, що лідером серед українців залишається Польща – за перше півріччя до сусідньої держави їздили понад 1,9 млн громадян.

Другу позицію зі зростанням більш ніж у шість разів (у порівнянні з першим півріччям 2020 року) посіла Туреччина – 774,5 тис. українців побували у цій країні.

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Третє місце із подвійним приростом та загальною кількістю у понад 705 тис. поїздок громадян України посів Єгипет.

В десятку також увійшли: Угорщина (понад 671 тис.), Росія (майже 372 тис.), Румунія (майже 294 тис.), Білорусь (більше 114 тис.), Словаччина (більше 112 тис.), Молдова (майже 107 тис.) та ОАЕ (майже 85 тис.).

Щодо іноземних громадян, які відвідували Україну за перші шість місяців поточного року, то лідером стали громадяни Молдови (понад 368 тис.), Росії (понад 198 тис.), Румунії (понад 109 тис.), Білорусі (понад 96 тис.), Туреччини (понад 93 тис.), Польщі (понад 77 тис.), Угорщини (майже 76 тис.), Німеччини (понад 39 тис.), США (понад 34 тис.) та Ізраїлю (понад 26 тис.).

Як раніше повідомляв УНІАН, у червні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна за COVID-показниками увійшла в "зелену зону" ЄС.

В останні дні все більше країн почали відкривати кордони для українських туристів. Так, 19 липня свої кордони для громадян України відкрила Латвія. Перед цим для українців відкрилися Данія і Бельгія.

Крім цього, 19 липня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Європейське агентство лікарських засобів має найближчим часом затвердити застосування в Євросоюзі китайської вакцини CoronaVac, що також дозволить в'їзд громадянам з третіх країн, щеплених цією вакциною, до ЄС.

21 липня в ЗМІ з'явилася інформація, що ще шість країн Європи можуть відкрити свої кордони для громадян України.

Автор: Павло Степанець