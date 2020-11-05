Новий випуск тревел-шоу «Світ навиворіт», в якому Дмитро Комаров відвідав лабораторію з клонування у Китаї, вийшов 4 листопада.

Телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров разом зі своїм беззмінним оператором Олександром Дмитрієвим у новій серії тревел-шоу «Світ навиворіт» вирушили у Пекін, щоб ексклюзивно показати українським глядачам лабораторію майбутнього, в якій вже сьогодні створюють клонів.

Читайте такожДмитро Комаров: Рахів – центр Європи, водоспад Шипіт, Драгобрат, Денеші... В Україні безліч місць, які можна зробити надприбутковими

Мрія про вічне життя ніколи не покидала людство. Протягом всієї історії люди шукали еліксир молодості, створювали міфи, писали книги і знімали фільми про вічне життя. Але сьогодні китайські вчені наблизилися до вирішення проблеми довголіття людини як ніколи раніше, і вже можуть похизуватися успіхами. І те, що в усьому світі проходить у вигляді експериментів і досліджень, вони поставили «на потік» і зробили технології клонування повсякденністю, йдеться в повідомленні прес-служби «1+1».

У продовженні китайської експедиції «Світ навиворіт» вирушить до Пекіну, щоб дізнатися більше про цю технологію, яка вразила весь світ, і знайти відповідь на питання, чи може людина якщо не жити вічно, то хоча б перероджуватися знову і знову.

Дмитро Комаров побуває в офісі наукової компанії, яка займається комерційним клонуванням домашніх тварин, і покаже, як вчені створюють у пробірках нові життя з ДНК.

«Прямо у нас на очах відбувається справжнє диво - живу істота створюють з клітин. Сьогодні я побачив те, що вразило мене настільки, що світ дійсно колишнім вже не буде. Фантастичні фільми, які я бачив в дитинстві, книги - все це ожило на моїх очах. І я побачив, що майбутнє не тільки на екрані, а воно зовсім поруч», - ділиться враженнями телеведучий.

Окрім дивовижних досягнень китайських вчених, які наближають людство до реалізації мрії про вічне життя, Дмитро Комаров ексклюзивно покаже, як поводяться дорослі клоновані тварини у реальному житті, і чи відрізняються вони від «оригіналу». У процесі зйомок телеведучому вдалося також дізнатися секрет китайської кіноіндустрії - виявляється, навіть серед кінозірок є клони.

Наскільки далеко зайшли технології майбутнього, і чи можливо вже сьогодні створити клона Дмитра Комарова - дивіться у новій серії «Світу навиворіт» за 4 листопада.

Попередні випуски програми "Світ навиворіт" про Китай

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко