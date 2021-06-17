Цього тижня у більшості регіонів Індії також запрацюють магазини та ресторани.

Одна з найвідоміших туристичних локацій Індії - храмовий комплекс Тадж-Махал - знову відкритий для туристів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, це відбувається через зменшення кількості інфікованих коронавірусом, в результаті чого індійська влада вирішила послабити карантин.

Пропускатимуть до палацу лише 650 відвідувачів на день. На вході усім вимірюватимуть температуру. Поліція слідкуватиме, аби туристи носили маски й дотримувалися дистанції.

Нагадаємо, Тадж-Махал зачинили у квітні через шалений сплеск захворюваності в країні. Тепер кількість інфікованих знизилися ледь не у 7 разів, а в Агрі, де розташований палац - аж у 70 разів.

Цього тижня у більшості регіонів Індії також запрацюють магазини та ресторани.

Цікаві факти про Тадж-Махал

Тадж-Махал, що букавально означає "Корона палаців", - це мавзолей-мечеть в Агрі, Індія, на березі річки Джамна. Побудований в середині 17 століття за наказом нащадка Тамерлана, падишаха імперії Бабурідів Шах-Джахана, в пам'ять про дружину Мумтаз-Махал, яка померла при пологах чотирнадцятої дитини. Пізніше тут був похований і сам Шах-Джахан, зазначає Wikipedia.

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На будівництво комплексу було запрошено понад 22 тисячі майстрів з усіх кінців імперії, а також майстри з Середньої Азії, Персії та Близького Сходу. Будівництво гробниці та платформи зайняло приблизно дванадцять років. Інші частини комплексу будувалися ще десять років, і завершувалися послідовно: мінарети, мечеть, джаваб, великі ворота.

Стіни Тадж-Махала викладені з полірованого напівпрозорого мармуру з інкрустацією з самоцвітів: бірюза, агат, малахіт, сердолік та інші. Мармур має таку особливість, що при яскравому денному світлі він виглядає білим, на зорі рожевим, а в місячну ніч - сріблястим. Тадж-Махал поступово втрачає первісний колір через смог та інші сторонні фактори, перетворюючись з мармурово-білого на брудно-жовтий.

Тадж-Махал вважається найкращим прикладом архітектури стилю моголів, який поєднує в собі елементи індійського, перського та арабського архітектурних стилів. У 1983 році Тадж-Махал був названий об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вважається перлиною мусульманського мистецтва в Індії і одним з усіма визнаних шедеврів всесвітньої спадщини.

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Автор: Марина Григоренко