Туристи одним натиском зможуть відправляти рятувальникам повідомлення про надзвичайну ситуацію з точними координатами місця.

У Карпатах запрацювала система GРS-моніторингу для безпеки туристів "Порятунок в горах".

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, мандрівники зможуть зареєструватися у системі та відправити сигнал "SOS" зі своїми географічними координатами через мобільний застосунок "Порятунок у горах", який наразі доступний для Android, а невдовзі з'явиться на iOS.

Зазначається, що додаток працюватиме навіть при поганому мобільному покритті.

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У МВС уточнили, що система тестувалась близько півроку, а з учорашнього дня вона запрацювала повноцінно.

Відповідна система може моніторити пересування самостійних туристів та туристичних груп, що подорожують гірською місцевістю.

Вона також відслідковує у реальному часі поточне місце перебування пошуково-рятувальних груп та маршрутів їх пересування, а в автоматичному режимі приймає та опрацьовує повідомлення про надзвичайні події від туристів та туристичних груп.

Функціонал додатка дозволяє верифікованим користувачам одним натиском відправляти до гірської пошуково-рятувальної служби повідомлення про надзвичайну ситуацію з точними координатами місця події.

Наразі застосунок доступний на сайті ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області у розділі "Реєстрація туристичних груп", а вже за декілька днів його можна буде завантажити із Play Market.

Нагадаємо, в Карпатах доволі часто трапляються випадки зникнення туристів. Так, 4 грудня під час катання на снігоходах у районі полонини Руна на Закарпатті втратили орієнтир на місцевості та заблукали троє чоловіків. Двоє з них за добу повідомили, що спустилися в с. Лумшори Ужгородського району і допомоги не потребують. Пошуки третього чоловіка тривали протягом трьох діб: рятувальники спільно з волонтерами виявили тіло 50-річного чоловіка в снігу за 200 метрів від перевернутого снігохода.

Туризм у Карпатах: що варто знати

Автор: Антоніна Доломанжи