Зокрема, туристи повинні мати один з трьох "коронавірусних" документів.

Болгарія оголосила про умови в'їзду іноземних громадян на початку туристичного сезону, що стартує 1 травня.

Про це повідомляє посольство України у Болгарії у Facebook.

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Зокрема, 23 квітня міністр охорони здоров’я Республіки Болгарія Костадін Ангелов заявив, що у зв’язку з початком туристичного сезону в країні з 1 травня в’їзд у Болгарію буде здійснюватися за умови наявності одного з трьох документів:

сертифікат вакцинації;

довідку, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР;

документ, в якому зазначено, що особа перехворіла на COVID-19 не більше як за 6 місяців до дати в'їзду в країну.

Нагадаємо, раніше громадянам України до 30 квітня дозволяли в'їзд у Болгарію за умови наявності довідки про негативний результат тесту на COVID-19.

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Автор: Віталій Саєнко