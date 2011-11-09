В «Тімірязєвці» поповнилась книжкова скарбниця

Культурно-масовою подією у житті Вінниччини став літературно-мистецький захід з нагоди Дня української писемності та мови. В обласній краєзнавчій бібліотеці ім.К.Тімірязєва зібрались представники громадськості, студентство, письменники, журналісти та літературознавці.

Цьогорічне свято відбувалося в рамках відзначення 955-річчя від дня народження преподобного Нестора-Літописця та 960-річчя заснування Києво-Печерської лаври.

Присутні мистецтвознавці зацікавили присутніх своїми розповідями, наголошуючи на тому, що будь-яка подія чи явище були назавжди втрачені для нащадків, якби вони не були зафіксовані словом. Тому «Повість врємєнних літ» - це перша у Київській Русі пам’ятка, в якій історія держави показана на широкому тлі світових подій. Преподобний Нестор довів розповідь з літописних зведень кінця XI століття до 1113 року. Всі наступні літописці лише переписували уривки з праць преподобного Нестора, наслідуючи його. Але перевершити так і не змогли. «Повість временних літ» була і залишається найвидатнішою пам’яткою слов’янської культури. Тому преподобного Нестора-Літописця можна по праву вважати батьком не лише вітчизняної історії, але й словесності.

Проте, на жаль, і сьогодні ми повинні жити в боротьбі за українську мову, захищати, аби її не викидали «на задвірки». Висловлював своє занепокоєння журналіст, член обласної організації НСП України Юрій Сегеда, який говорив про рейдерське захоплення хорової капели імені Л. Ревуцького та дитячого видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" у столиці, про історію книгарні «Сяйво», яку громадські активісти назвали останньою барикадою української культури.

На мистецький захід завітали і гості з Фонду Володимира Продивуса, які презентували бібліотеці книгу Ганни Герман «Червона Атлантида». За словами самої авторки, цю книгу вона писала під час хвороби, і тому розповідь йдеться про трьох сильних жінок, які живуть в країні Атлантида, що має форму української ляльки-мотанки.

Представники Фонду Володимира Продивуса наголошували на тому, що дбати про українську книгу – це повсякденний, повсякчасний святий обов’язок, і тому для поповнення бібліотечної книжкової скарбниці «Тімірязєвки» презентовано подарунковий сертифікат.