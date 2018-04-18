На переговорах у Мінську констатували зрив бойовиками "великоднього перемир'я"

Українська делегація в Мінську наголосила, що РФ має припинити постачати озброєння та найманців на Донбас.

Контрольовані Росією бойовики зірвали погоджене з 30 березня перемир'я на час Великодніх свят.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента, представника України в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"Великоднє перемир'я було зірвано. СММ ОБСЄ констатує ризик подальшої ескалації ситуації на Донбасі. З 30 березня по 16 квітня 2018 року зафіксовано одне бойове зіткнення та 720 обстрілів з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО, 685 з них були прицільні. Мали місце порушення режиму тиші із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами - із застосуванням танків, артилерії та мінометів. Таким чином кількість обстрілів збільшилася в рази, не забезпечено жодного дня тиші, серед українських військових є загиблі та поранені. Викликає обурення чергова провокація стосовно персоналу Донецької фільтрувальної станції, внаслідок якої поранено співробітників станції", - заявила вона.

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"30 березня 2018 року на території ОРДЛО тричі обстріляно безпілотники СММ ОБСЄ, того ж дня один дрон було збито. Вже 5 квітня в районі населеного пункту Кременець знову відбулася груба провокація із застосуванням зброї. Лише цього року спостерігачів місії не пускали в цей район приблизно 20 разів. Незаконні збройні формування ОРДЛО намагаються систематично зривати роботу міжнародних спостерігачів, тобто зробити все, аби вони не змогли продовжити ефективне виконання покладеної на них місії", - сказано у повідомленні.

"Повноцінна тиша можлива лише після того, як РФ припинить постачати техніку, озброєння, паливно-мастильні матеріали та найманців через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, забезпечить безперешкодний доступ для СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО включно із районами, що знаходяться у безпосередній близькості від кордону з РФ та створення у прикордонному районі зони безпеки, про яку домовлялися ще у вересні минулого року, виведення з території України техніку та найманців. Без виконання цих заходів сталого та всеосяжного режиму припинення вогню не буде встановлено", - сказано у повідомленні.

"Питання безпеки для об'єктів цивільної інфраструктури поставлено на всіх рівнях, в тому числі і в рамках підгрупи з соціально-економічних питань. Так само як на рівні підгрупи, так і під час засідання ТКГ обговорено питання відновлення мобільного зв'язку на території ОРДО в технічній частині, а також щодо надання гарантій безпеки в разі здійснення відновлювальних робіт працівниками компанії «Водафон Україна». Українська сторона підняла екологічні питання, зокрема, щодо направлення профільних експертів для вивчення екологічної ситуації в ОРДЛО", - заявила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня 2018 року. Проте бойовики продовжують обстріли позицій ЗСУ.

29 березня у спільній заяві президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та президент РФ Володимир Путін підтвердили власну відданість імплементації Мінських домовленостей у всіх її вимірах (безпековому, політичному, гуманітарному та соціально-економічному). Також вони наголосили, що розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації домовленостей у найближчі місяці.

13 квітня перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що "Великоднє перемир'я" було приреченим стати нетривалим.