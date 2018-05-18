З'явилося перше відео з місця ліквідації командира бойовиків "Мамая"

В результаті обстрілу з АГС бойовик отримав важкі осколкові поранення. Граната розірвалася просто над головою.

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент ліквідації командира "15-ї інтернаціональної бригади" "ДНР" Олега Мамієва ("Мамая"). Ролик виклали російські пропагандисти. Увага! На відео присутня нецензурна лексика! Як повідомлялося, на Донбасі, в районі Авдіївської промзони був ліквідований осетинський найманець Олег Мамієв з позивним "Мамай", командир бригади терористів "Пятнашка". В результаті обстрілу з АГС бойовик отримав важкі осколкові поранення. Граната розірвалася просто над головою. Олег Мамієв змінив бойовика Ахра Авизба з позивним "Абхаз", який раніше очолював банду "Пятнашка" і якого бойовики підозрювали у вбивстві Арсена Павлова "Мотороли".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter