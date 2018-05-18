З'явилося перше відео з місця ліквідації командира бойовиків "Мамая"

21:11, 18 травня 2018
Війна
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Мамиев був знищений 17 травня / фото twitter.com/natohawks

Ролик виклали російські пропагандисти.

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Як повідомлялося, на Донбасі, в районі Авдіївської промзони був ліквідований осетинський найманець Олег Мамієв з позивним "Мамай", командир бригади терористів "Пятнашка".

В результаті обстрілу з АГС бойовик отримав важкі осколкові поранення. Граната розірвалася просто над головою.

Олег Мамієв змінив бойовика Ахра Авизба з позивним "Абхаз", який раніше очолював банду "Пятнашка" і якого бойовики підозрювали у вбивстві Арсена Павлова "Мотороли".

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Теги: #бойовики#Мамай