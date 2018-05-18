З'явилося перше відео з місця ліквідації командира бойовиків "Мамая"
21:11, 18 травня 2018Війна
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В результаті обстрілу з АГС бойовик отримав важкі осколкові поранення. Граната розірвалася просто над головою.
Мамиев був знищений 17 травня / фото twitter.com/natohawks
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент ліквідації командира "15-ї інтернаціональної бригади" "ДНР" Олега Мамієва ("Мамая").
Ролик виклали російські пропагандисти.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика!
Як повідомлялося, на Донбасі, в районі Авдіївської промзони був ліквідований осетинський найманець Олег Мамієв з позивним "Мамай", командир бригади терористів "Пятнашка".
В результаті обстрілу з АГС бойовик отримав важкі осколкові поранення. Граната розірвалася просто над головою.
Олег Мамієв змінив бойовика Ахра Авизба з позивним "Абхаз", який раніше очолював банду "Пятнашка" і якого бойовики підозрювали у вбивстві Арсена Павлова "Мотороли".
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