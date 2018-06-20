Навіщо Росія мілітаризує Азовське море

Російська Федерація сьогодні активно накопичує сили в Азовському морі, мілітаризує цей регіон, стягує туди нові катери та навіть есмінці. Тобто Росія нарощує силову складову, яка раніше не була притаманною цьому регіону.

Раніше Азовське море було практично демілітаризованою зоною. Проте після анексії Криму та спорудження Керченського мосту Росія, по суті, встановила контроль над усім судноплавством в Азовському морі.

Перша ціль Москви, яку вона переслідує своїми діями в Азовському морі, полягає у перешкоджанні торгівлі України. І задля досягнення цієї мети Росія використовує силовий компонент — контроль за допомогою прикордонних морських сил та ФСБ кораблів іноземних держав і українських суден. Росія усіляко демонструє, що існують обмеження для судноплавства, а також є реальна загроза затримання кораблів.

Військовими методами Росією знецінюється економічна та торговельна складова діяльності України в Азовському морі

Таким чином, військовими методами Росією знецінюється економічна та торговельна складова діяльності України в Азовському морі. У такий спосіб РФ намагається показати нашим іноземним партнерам, що з Україною неможливо торгувати, бо їхні кораблі можуть просто затримати у водах Азову. А такі речі суттєво впливають на настрої економічних партнерів і перевізників, в результаті вони, розуміючи, що є проблема, починають відходити від укладених раніше договорів. Тож у підсумку в України залишається набагато менше перспектив торгово-економічної співпраці з іншими державами через обмеження судноплавства.

Друга ціль Москви полягає в тому, щоб шляхом провокацій і затримання українських суден продемонструвати свою силу Україні, показати, що Росія є господарем у Азовському морі. Для цього і посилюються російські тактичні військово-морські сили в регіоні, тобто стягуються нові катери, човни, кораблі.

Росія діє безперервно. Вона просто поступово і планомірно встановлює свій контроль над Азовським морем, хоча це море є водами спільного користування України і Росії, і ніхто не може затримувати човни без вагомих підстав (наприклад, контрабанда наркотиків, зброї тощо). А Росія затримує зараз усі судна.

В Азовському морі на нас чекає довготривалий конфлікт на тактичному рівні

Та, попри все вищесказане, я не думаю, що Росія вдасться до великих і серйозних провокацій в Азовському морі або на Азовському узбережжі. Тому що такі дії призведуть до військового конфлікту, безпосередніх бойових операцій.

Думаю, Росія просто буде чинити провокації щодо українських кораблів задля обмеження української торгівлі. Вона постійно вдаватиметься до проведення військових навчань в Азовському морі (що вона й робить). Але це будуть тактичні провокації і невеличні зіткнення, які будуть мати режимний характер, тобто стосуватимуться контролю над переміщенням суден, які являтимуть собою втручання в діяльність української сторони: блокування судноплавства, проведення навчань та перекриття відповідних зон моря. Якщо Україна буде більш активною в Азовському морі, то Росія буде блокувати і її дії.

Отже, в Азовському морі на нас чекає довготривалий конфлікт на тактичному рівні. Росія створюватиме нам проблеми режимного та економічного характеру в цьому регіоні. Але сценарій, який передбачає війну, масштабні військові операції в Азовському морі, є надзвичайно малоймовірним.

Микола Маломуж, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України