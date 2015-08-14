РНБО не виключає запровадження воєнного стану в разі загострення ситуації в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу на полігоні Київського бронетанкового заводу.

"Ситуація дуже напружена. Відбувається концентрація російсько-терористичних військ дуже близько до лінії зіткнення. Та кількість обстрілів, які ведуться по нашій території, по наших позиціях, свідчать, що фактично Росія готується зірвати Мінські угоди і готує достатньо серйозний наступ. Тому ми відпрацьовуємо завдання не лише відбивати (атаки - УНІАН), але й контратакувати у випадку проведення наступу", - підкреслив він.

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Також Турчинов додав, що якщо Росія піде на зрив Мінських угод, а вірогідність цього, на його думку, дуже велика, "то, безумовно, ми будемо діяти відповідно тим викликам, які стоятимуть перед країною".

"Коли знову буде активне застосування російських військ, ми змушені будемо вводити воєнний стан і проводити більш потужну мобілізацію всього потенціалу, що є в країні", - наголосив секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, за останні дні російсько-терористичні війська суттєво збільшили кількість обстрілів з важкого озброєння. Також в ніч на 10 серпня бойовики за підтримки важкої броньованої техніки, танків та БТРів атакували українські війська в районі населеного пункту Старогнатівка.

Нагадаємо, в травні Порошенко заявив, що підпише указ про введення воєнного стану в разі порушення перемир'я і наступу на Збройні сили України.