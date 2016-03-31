У Міноборони пояснили затримання диверсантів на Чернігівщині: проникнення до частини було навчальним

Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

Цей захід проводився в умовах, максимально наближених до реальних, без повідомлення керівництва військової частини та особового складу.

У ході проведення зазначених дій порушники були вчасно виявлені та нейтралізовані. За задумом навчань, порушники передані до правоохоронних органів.

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Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що на Чернігівщині диверсанти намагалися проникнути до частини Повітряних сил. Військові затримали двох озброєних людей, одягнених у військову форму.

Через деякий час при огляді підступів до технічної території інша група військових затримала ще двох осіб. У цих людей при обшуку виявлено засоби військового зв'язку, польовий оптичний прилад, а також карта місцевості.