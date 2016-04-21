У Харківській області презентували результати облаштування держкордону з РФ (фоторепортаж)

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, зокрема, у пункті пропуску "Гоптівка" було продемонстровано комплекс виконаних інженерних робіт, можливості системи так званого "інтелектуального кордону", суть якої полягає в комплексному використанні інженерних споруд, технічних засобів та бойових можливостей сучасної техніки, а також окремі новинки озброєння та обладнання, які використовуються в охороні державного кордону.

"Однією із таких новацій є рухомий бойовий модуль вітчизняного виробництва на базі броньованої машини "Тритон". За своїми технічними характеристиками авто не має аналогів в Україні, та було розроблене на замовлення Державної прикордонної служби. Унікальний багатофункціональний автомобіль дає змогу не лише якісно моніторити ділянку кордону, але, у разі необхідності – відкривати вогонь по ворогу із наявної зброї", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Зазначається, що всього на проведення робіт в межах Чернігівської та Харківської областей у минулому році було виділено 400 млн гривень, які освоєні "в повному обсязі та за призначенням". На інших ділянках кордону, де цільове фінансування відповідно до плану не передбачалося, проводилися роботи за відомчими планами та з залученням місцевих органів влади.

У відповідності до плану у 2015 році обладнано понад 230 км протитанкових ровів, 45 км контрольно-слідової смуги, майже 103 км рокадних доріг та 75 км захисної огорожі, встановлено спостережні вежі, а також облаштовано опорні пункти для особового складу та захисні споруди для пасажирів у пунктах пропуску, закуплено технічні засоби, розгорнуто системи відео-технічного контролю та ураження і багато іншого. Зараз ведуться активні роботи щодо підвищення рівня технічної складової охорони кордону.

Водночас цього року, у відповідності до плану, роботи заплановано закінчити в межах Харківської та розпочати в Луганській областях. На даний момент бюджетом для їх виконання передбачено 200 млн гривень.

"Проект інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону дозволить Україні захистити свою територію, в першу чергу – від незаконного перетину кордону, переміщення товарів, зброї та наркотиків, а також проникнення диверсійних груп та нелегальних мігрантів", - переконані у Держприкордонслужбі.

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Як повідомляв УНІАН, у березня 2015 року український уряд ухвалив рішення про виділення з резервного фонду 865 млн грн для будівництва лінії безпеки на кордоні. Інженерне облаштування кордону з РФ почнеться з Харківської, Сумської, Чернігівської та частини Луганської області.

У квітні 2015 року Кабінет міністрів затвердив план заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону.