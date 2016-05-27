В ОБСЄ відреагували на збиття свого безпілотника на Донбасі та стрілянину у напрямку спостерігачів

Про це йдеться у заяві Штаймаєра, опублікованій на сайті ОБСЄ.

"З великою стурбованістю я дізнався, що сьогодні були зроблені постріли в напрямку патруля Спеціальної моніторингової місії поблизу лінії зіткнення, і що безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіусу дії був збитий поруч з Горлівкою. Такі збройні напади на цивільну, неозброєну моніторингову місію ОБСЄ в Україні є повністю неприйнятними", - йдеться у заяві Штайнмаєра.

У цьому зв'язку він заявив, що такі випадки створюють більше серйозних перешкод для роботи СММ, враховуючи випадки відключення спостережних камер місії ОБСЄ у районі Донецького аеропорту.

На думку Штайнмаєра, такі дії підривають спільні зусилля щодо стійкого зміцнення режиму припинення вогню.

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"З цієї причини я закликаю усі сторони дотримуватися того, що було домовлено. Усі сторони повинні повністю гарантувати захищеність і безпеку спостерігачів СММ та забезпечити їм необмежений доступ до усієї зони конфлікту. Особи, хто є винними у здійсненні атак на місію, повинні понести відповідальність", - заявив Штайнмаєр.

Діючий голова ОБСЄ також заявив, що встановлення стійкого режиму припинення вогню є невідкладним завданням та має першочергове значення для забезпечення прогресу у виконанні Мінських угод.

Як повідомляв УНІАН, у прес-штабі АТО заявили, що сьогодні близько 9.45 ранку у повітряному просторі поблизу Горлівки бойовики російсько-окупаційних військ збили безпілотний літальний апарат місії ОБСЄ, що здійснював спостереження з метою контролю режиму незастосування зброї вздовж лінії розмежування сторін.

Пізніше перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг заявив, що патруль місії сьогодні потрапив під обстріл зі стрілецької зброї у районі Ясинуватої та Авдіївки.