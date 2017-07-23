Доба в зоні АТО для українських військових минула без втрат
13:04, 23 липня 2017Війна
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Проросійські війська на Донбасі вдавалися до збройних провокацій.
ЗСУ не зазнали втрат на Донбасі / фото УНІАН
За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО українські військові втрат не зазнали. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій українські військові втрат не зазнали", - сказав він.
Лисенко зауважив, що російські війська здійснили 8 збройних провокацій на Луганському напрямку, на Донецькому напрямку зафіксовано 6 обстрілів, три з яких були із застосуванням мінометів, а на Маріупольському напрямку - 4 обстріли.
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