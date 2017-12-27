Великий обмін полоненими на Донбасі: усі звільнені українці - на підконтрольній Києву території
17:42, 27 грудня 2017Війна
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Сьогодні відбувся обмін українських заручників на засуджених в Україні осіб, включених окупантами у списки для обміну.
Ілюстрація REUTERS
Президент України Петро Порошенко заявляє, що усі 74 звільнені з полону контрольованих Росією бойовиків українські заручники вже перебувають на контрольованій урядом України території.
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Про це глава держави повідомив у Twitter.
"Усі 74 українських заручники уже вдома, на контрольованій нашою армією території", - наголосив президент.
Як повідомляв УНІАН, на Донбасі завершився процес обміну полоненими, з полону контрольованих Росією бойовиків визволено 74 українця.
Усі 74 українських заручники уже вдома, на контрольованій нашою армією території.— Петро Порошенко (@poroshenko) December 27, 2017
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