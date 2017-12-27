Великий обмін полоненими на Донбасі: усі звільнені українці - на підконтрольній Києву території

17:42, 27 грудня 2017
Війна
6122

Сьогодні відбувся обмін українських заручників на засуджених в Україні осіб, включених окупантами у списки для обміну.

Ілюстрація REUTERS

Президент України Петро Порошенко заявляє, що усі 74 звільнені з полону контрольованих Росією бойовиків українські заручники вже перебувають на контрольованій урядом України території.

Читайте такожЯк на Донбасі проходить масштабний обмін полоненими (фоторепортаж)

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Усі 74 українських заручники уже вдома, на контрольованій нашою армією території", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі завершився процес обміну полоненими, з полону контрольованих Росією бойовиків визволено 74 українця.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Обмін полоненими на Донбасі
Теги: #обмін полоненими на Донбасі#заручники на Донбасі#звільнені українці