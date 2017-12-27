Великий обмін полоненими на Донбасі: усі звільнені українці - на підконтрольній Києву території

Президент України Петро Порошенко заявляє, що усі 74 звільнені з полону контрольованих Росією бойовиків українські заручники вже перебувають на контрольованій урядом України території.

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Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Усі 74 українських заручники уже вдома, на контрольованій нашою армією території", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі завершився процес обміну полоненими, з полону контрольованих Росією бойовиків визволено 74 українця.