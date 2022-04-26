Радник голови Офісу президента Олексій Арестович допустив, що масові пожежі в містах Росії можуть бути свідченням початку партизанської війни.
Про це йшлося в його інтерв'ю "Фейгін Live".
Так Арестович, коментуючи ситуацію в Брянську, зазначив, що останнім часом в Росії відбуваються атаки на військкомати. Це, на його думку, може свідчити про початок партизанської війни.
"В Росії невідомо, що відбувається. В Уссурійську військова база горить, військкомати горять, військові вузи горять, якісь склади, будинки губернаторів. У мене відчуття, що в Росії почалася партизанська війна. Особливо це стосується військкоматів - народ не хоче туди і перешкоджає", - заявив Арестович.
Радник глави ОПУ зазначив, що у військкоматах зберігаються особисті дані призовників і резервістів.
Пожежі в Брянську і Уссурійську: що відомо
Як писав УНІАН, в ніч на 25 квітня у російському місті Брянськ загорілася нафтобаза. Ліквідація пожежі досі не завершена.
Місцеві жителі розповіли, що чули вибухи. У зв'язку з тим, що трапилося, в Брянську почали евакуювати людей, що живуть поблизу місця пожежі.
Росіяни в соціальних мережах активно обговорюють пожежу на нафтобазі в Брянську, підозрюючи "щось недобре", критикуючи керівництво РФ і визнаючи, що в Україні йде війна, а не так звана "спецоперація".
Так, деякі користувачі впевнені, що це місцеві диверсанти постаралися, бо не всі в РФ "підтримують поточну ситуацію":
У російському Уссурійську сталася пожежа на військовій авіабазі. Очевидці повідомляли про густий чорний дим над військовим об'єктом.
Країна-агресор обидві події не коментує.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував серію пожеж у Росії, нагадавши про карму за вбивства українських дітей.
"Бєлгород, "Москва", Брянськ. Постійні "виробничі ексцеси". І як тут не повірити в карму за вбивства дітей? Цікаво інше. Багато хто ще готовий закривати очі на фінансування тероризму, купуючи нафту. Але чи повинна Європа залежати від країни, де все поступово самознищується?",- написав Подоляк.
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