Загоряння військових об'єктів в містах Росії може свідчити про початок партизанської війни.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович допустив, що масові пожежі в містах Росії можуть бути свідченням початку партизанської війни.

Про це йшлося в його інтерв'ю "Фейгін Live".

Так Арестович, коментуючи ситуацію в Брянську, зазначив, що останнім часом в Росії відбуваються атаки на військкомати. Це, на його думку, може свідчити про початок партизанської війни.

"В Росії невідомо, що відбувається. В Уссурійську військова база горить, військкомати горять, військові вузи горять, якісь склади, будинки губернаторів. У мене відчуття, що в Росії почалася партизанська війна. Особливо це стосується військкоматів - народ не хоче туди і перешкоджає", - заявив Арестович.

Радник глави ОПУ зазначив, що у військкоматах зберігаються особисті дані призовників і резервістів.

Пожежі в Брянську і Уссурійську: що відомо

Як писав УНІАН, в ніч на 25 квітня у російському місті Брянськ загорілася нафтобаза. Ліквідація пожежі досі не завершена.

Місцеві жителі розповіли, що чули вибухи. У зв'язку з тим, що трапилося, в Брянську почали евакуювати людей, що живуть поблизу місця пожежі.

Росіяни в соціальних мережах активно обговорюють пожежу на нафтобазі в Брянську, підозрюючи "щось недобре", критикуючи керівництво РФ і визнаючи, що в Україні йде війна, а не так звана "спецоперація".

Так, деякі користувачі впевнені, що це місцеві диверсанти постаралися, бо не всі в РФ "підтримують поточну ситуацію":

У російському Уссурійську сталася пожежа на військовій авіабазі. Очевидці повідомляли про густий чорний дим над військовим об'єктом.

Країна-агресор обидві події не коментує.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував серію пожеж у Росії, нагадавши про карму за вбивства українських дітей.

"Бєлгород, "Москва", Брянськ. Постійні "виробничі ексцеси". І як тут не повірити в карму за вбивства дітей? Цікаво інше. Багато хто ще готовий закривати очі на фінансування тероризму, купуючи нафту. Але чи повинна Європа залежати від країни, де все поступово самознищується?",- написав Подоляк.

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