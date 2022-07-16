ЗСУ виносить бойові порядки та систему забезпечення оперативно-тактичного рівня противника.

ВСУ розм'якшує оборону російських окупантів у Херсонській області. Після цього в регіоні трапиться "щось цікаве".

Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

"По Херсонській традиційне випилювання нашими артилерією, ракетними військами і авіацією, до речі. Я в Херсонській області втомлююся рахувати удари. Але логіка зрозуміла - ми розм'якшуємо оборону регіону - все очевидно. Ми виносимо там бойові порядки і систему забезпечення оперативно-тактичного рівня. Потім дійде до тактичного. А потім щось трапиться. Цікаве", - натякнув Арестович.

Нагадаємо, Арестович підкреслив, що ніякої "оперативної паузи" у російського наступу після захоплення Лисичанська не було. За його словами, ворог в даний час намагається повторити на сході "трюк, як з Лисичанськом і Сєвєродонецьком".

Від Верхньокам'янського противник намагається підрізати ЗСУ "знизу".

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