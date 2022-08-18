У Путіна не знають, як проводити "референдуми" в областях, частини яких перебувають під окупацією.

У Кремлі нема розуміння, як проводити "референдуми" в Україні та готуються до їхнього можливого перенесення.

Про це повідомляє російське опозиційне видання "Медуза".

Наразі Росія контролює лише 60% Донецької області, але окупанти не відмовляються від наміру провести так званий референдум про приєднання. "Вибори" повинні відбутися 11 вересня, але армія нібито "буксує" процес. Якщо до цієї дати окупантам не вдасться захопити більше території регіону, то її "приєднають" до РФ за замовчуванням.

Такий же сценарій окупанти планують застосувати і щодо Херсонської та Запорізької областей.

"Наші джерела у Кремлі зазначили, що в травні-червні російська влада була впевнена, що до вересня Донецька область "вже якийсь час" буде під їхнім контролем — і там можна буде спокійно" підготувати референдум. Неправильно оцінили ситуацію на фронті", – пише видання.

Джерела також повідомили, що Москва гранично не в захваті від необхідності постійно переносити "референдуми", адже це може викликати у людей підозру, що російська влада втратила контроль над ситуацією. Поширення таких настроїв серед населення окупованих територій зашкодить авторитету окупантів та спровокує непередбачувані наслідки.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков заявляв, що єдиний можливий територіальний компроміс з Росією - це вихід України на межі 1991 року. ЗСУ будуть послідовно звільняти всі захоплені території, включно з Кримом.

Зазначимо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що переговори з РФ - це не діалог, а ультиматум з боку Росії.

Раніше президент України також зазначив, що в разі проведення "референдумів" переговори з Україною для РФ будуть закриті.

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