Парасковія Демчук хвилюється за усіх захисників, котрі воюють на фронті.

Матір українського військового Олександра Мацієвського, котрого було розстріляно у полоні, Парасковія Демчук сказала, що вважає Героями усіх військових, котрі працюють на захисті України. В інтерв’ю Антонові Геращенку вона зізналася, що щиро хвилюється за всіх воїнів на фронті.

"Усі воїни, які взяли до рук зброю й захищають Україну, вони всі Герої України! Мій син встиг сказати "Слава Україні", а багато хто і не встиг сказати…", - каже Парасковія у ролику, котрий був опублікований у Telegram-каналі Pravda Gerachchenko.

Для цього інтерв’ю колишній заступник МВС Геращенко поїхав до Ніжина, щоб особисто поспілкуватися з матір’ю розстріляного Героя. Зокрема він показав могилу Олександра Мацієвського у Ніжині.

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Снайпера поховали на Алеї Героїв, де станом на 26 березня поховано 75 українських військовослужбовців.

Розстріл Олександра Мацієвського: що відомо

6 березня у мережі набуло розголосу відео, на якому російські окупанти розстріляли беззбройного українського солдата. Вони зробили це після того, як почули від воїна слова "Слава Україні".

Після цього було відразу кілька версій особи Героя. Однак 12 березня СБУ остаточно підтвердила, що росіяни розстріляли снайпера 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвського Олександра Ігоровича.

Того ж дня, 12 березня, Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Через три дні глава держави вручив матері воїна Парасковії Демчук орден "Золота Зірка".

У МЗС Молдови заявили, що Мацієвський був громадянином їхньої країни. Кишинів вважає дії росіян грубим порушенням гуманітарних законів.

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