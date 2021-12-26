Німеччина має намір реанімувати нормандський формат за участю Росії, України, Франції та ФРН.

Німеччина вважає малоймовірною перспективу відкритого військового вторгнення російських військ на територію України.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

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Як йдеться в матеріалі, Берлін сумнівається в бажанні Росії напасти на Україну.

Автор матеріалу зазначає, що Німеччина має намір реанімувати нормандський формат за участю Росії, України, Франції та ФРН, у зв'язку з чим прагне до зниження напруженості між країнами.

Як йдеться в матеріалі, радник канцлера Німеччини Олафа Шольца по зовнішній політиці Йенс Плетнер домовився зустрітися з Дмитром Козаком - російським переговірником по Україні, заступник голови Адміністрації президента РФ Володимира Путіна. Однак, Берлін і Москва відмовилися офіційно коментувати цю інформацію.

Можливий наступ РФ на Україну:

31 жовтня 2021 року видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками та ракетами, які перевозять в південні та західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

1 листопада 2021 року в Міністерстві оборони України спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

2 листопада 2021 року видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

26 грудня 2021 року в The Washington Post був опублікований матеріал про те, що Росія може атакувати Україну з Азовського моря.