Прикордонна служба не відмічає формування ворогом ударного угрупування, яке би могло повторити вторгнення на територію України.

Загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі залишається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"На кордоні з Білоруссю суттєвих змін в обстановці не відмічається. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення кордону з Україною. Проте зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави", - сказав Демченко.

Окрім цього, за його словами, Росія продовжує утримувати в своїх прикордонних районах навпроти Чернігівської та Сумської областей підрозділи збройних сил для демонстрації своєї присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України.

"За інформацією Генерального штабу, це близько трьох батальйонних тактичних груп. Однак, в той же час ми не відмічаємо формування ворогом ударного угрупування, яке би могло повторити вторгнення на територію України", - сказав Демченко.

Він також зазначив, що на кордоні з Республікою Молдова, зокрема у Придністровському сегменті, також суттєвих змін не відмічається.

Як повідомляв УНІАН, у МВС повідомили про загрозу перекидання ДРГ з Білорусі на Волинь.