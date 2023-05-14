Українські військові за лічені дні відвоювали території, на захоплення яких у російських військ пішли місяці.

Битва за Бахмут стала найтривалішим і кровопролитним боєм війни. Хоча українці досягли невеликих успіхів, Росія все ще контролює близько 90% майже повністю зруйнованого міста.

Видання The New York Times пише, що поки вирував запеклий бій за місто Бахмут, загін українських солдатів прорвався через відкрите поле, прагнучи піти із зони досяжності падаючої російської артилерії. Але перш, ніж вони змогли дістатися до безпечного місця, за їхніми словами, у них спустило колесо.

Троє солдатів, відомих під позивними Омар, Чіп та Бандит, провели день, беручи участь в українських наступальних операціях на околиці Бахмута на сході України, підриваючи російські танки і бронетехніку. Але, переживши ще один жорстокий день бою, вони занепокоїлися, що проколота шина стане проблемою.

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36-річний Омар вистрибнув з машини і за допомогою викрутки заткнув отвір. Через кілька хвилин вони знову зникли.

Чоловіки, які розповіли свою історію в суботу недалеко від сусіднього міста Часів Яр, були серед сотень українських солдатів, яким було наказано почати наступ в районі Бахмута в останні дні. За їхніми словами, бої часто були важкими, і багато росіян були готові швидше померти, ніж здатися, навіть перебуваючи в оточенні. Але кожен крок вперед, говорили вони, краще, ніж крок назад.

Протягом майже року Україна намагалася утриматися в Бахмуті, в той час як російські війська наступали на місто з обох сторін, водночас знищуючи те, що колись було жвавим містом.

З часом Бахмут набув величезного значення: символ української непокори і рішучості російських лідерів прокласти собі шлях до маленької перемоги в маловідомому куточку Східної України.

Минулого тижня українські сили вперше здійснили серію скоординованих контратак і за лічені дні відвоювали території на північ і південь від міста, на захоплення яких у російських військ пішли місяці. Українські солдати сподіваються, що тепер вони зможуть переламали хід битви та продовжити рух вперед.

"Все стане краще, коли ми почнемо виганяти цих росіян", — сказав Омар, який попросив, щоб його називали тільки за його позивним відповідно до військового протоколу.

Тільки з грудня, за оцінками США, більше 20 тисяч російських солдатів були вбиті в боях в Україні, багато з яких знаходяться в районі Бахмута, заявив в цьому місяці офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі. За його словами, ще 80 тисяч людей отримали поранення.

Тепер українці намагаються використати ці втрати, атакуючи позиції навколо міста, які вони втратили взимку, і намагаючись оточити російські війська в руїнах Бахмута.

За словами російських і українських офіційних осіб, російські війська контролюють понад 90% міста, але українці не дають їм захопити останній клаптик землі і наступати на Часів Яр.

Під прикриттям застарілої автобусної зупинки в Часовому Яру взвод солдатів, що виїжджав з Бахмута, не здригнувся, коли поруч гуркотіла артилерія, а ракети, що наближалися, вибухали. Вони зіткнулися з набагато гіршим.

Командир 24-ї мотострілецької бригади з позивним "Принц" заявив у суботу, що після короткої тактичної паузи російські війська знову люто штурмують місто.

"Артилерійський вогонь, ракетні та авіаудари не припиняються ні на хвилину", - сказав він. "Кожен метр міста зараз під обстрілом".

Бригада опублікувала фотографію руйнувань, зроблену безпілотником в суботу, яка, за їхніми словами, зафіксувала знищення Бахмута. Обриси фундаментів того, що раніше були будинками та підприємствами, були оповиті рідким туманом, який, за словами бригади, був димом від пожеж та обстрілів. Справжність фотографії не може бути підтверджена незалежними експертами, але вона пов'язана зі звітами тих, хто побував в зруйнованому місті.

Але всередині Бахмута солдати, які борються за те, щоб утримати кілька останніх зруйнованих будівель, які вони контролюють в західній частині зруйнованого міста, заявили, що це залишається місцем незбагненного насильства.

"Занадто рано говорити про успіхи в самому місті, — сказав член взводу, що ротувався з Бахмута. Він був одним з 16 солдатів, які чекали військового транспорту в Часовому Яру після місячного відрядження. "Нам потрібно більше "Джавелінів", - сказав він, маючи на увазі ракети американського виробництва, поставлені Україні. "Російські танки викликають у нас кошмари".

Часів Яр, приблизно в шести милях на захід від Бахмута, сам знаходиться в облозі, так як обидві сторони обмінюються артилерійськими і ракетними залпами. Тепер це наступна лінія оборони України, якщо росіяни візьмуть Бахмут і продовжать просування на захід.

"Наші війська поступово просуваються в двох напрямках в передмістях Бахмута", - заявила в суботу ввечері заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. Вона сказала, що активні бойові дії не дозволили дати точні дані про стан бойових дій, але заявила, що українці "знищують ворога і вже взяли багато полонених".

"Ситуація в самому місті складніша", - сказала вона.

За словами українських військових, протягом останнього тижня, іноді двічі за ніч, росіяни використовували запальні боєприпаси, щоб змусити їх покинути свої позиції.

Українці стверджують, що бомби являють собою фосфорні боєприпаси, які заборонені міжнародним правом при використанні проти цивільних осіб, але не проти військових цілей, і можуть горіти при температурі понад 1400 градусів за Фаренгейтом.

Запах вогню та диму висів у Часовому Яру в суботу, коли артилерійський вогонь похитнув долину внизу. На вулицях міста були свіжі воронки від ударів. На вулицях було лише кілька мирних жителів, переважно людей похилого віку. Вони займалися своїми справами, а повз мчав безперервний потік бронетехніки і танків, прямуючи в бій.

"Нам так шкода їх", - сказав Марчелло, один з солдатів, про кількох мирних жителів, що ще залишиися в Бахмуті. "Там була 92-річна бабуся, яка була поранена, і ми поклали її на носилки і допомогли витягнути".

Поки вони чекали своєї поїздки в безпечніше місце, вони щойно дізналися, що росіяни за межами цього міста зазнали низки поразок.

Бої за Бахмут - останні новини

На ранок 14 травня аналітики Інституту вивчення війни вказали, що українські військові мають успіхи в районі Бахмута, зокрема біля Курдюмівки та Кліщіївки

При цьому командирбригади "Сталевий кордон" Валерій Падитель заявив, що росіяни відступають біля міста-фортеці.

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