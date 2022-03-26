На Південнобузькому напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з артилерії.

ЗСУ зосереджують основні зусилля на тому, аби не допустити просування ворога у напрямках на Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв.

Українські захисники до того ж продовжують утримувати визначені ділянки морського узбережжя, повідомили в Генштабі 26 березня.

"Основні зусилля Сил оборони зосереджено на недопущенні просування противника у напрямках на Кривий Ріг, Запоріжжя та обороні міста Миколаїв, утриманні визначених ділянок морського узбережжя; охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури; звільненні тимчасово окупованих територій", – йде мова в повідомленні.

Ворог тим часом надалі намагається прорватися до Миколаєва. На Південнобузькому напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з артилерії.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти більше не контролюють українське місто Херсон. Саме його загарбникам вдалося взяти першим від моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого. За словами високопоставленого чиновника Пентагону, російські війська більше не мають повного контролю над Херсоном. Українські бійці ведуть запеклі бої в місті.

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