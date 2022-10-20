Олексій Данілов наголосив, що ЗСУ готуються і знають, як реагувати на загрозу з Білорусі.

З першого дня повномасштабного вторгнення в Україну Росія активно використовує територію Білорусі для розміщення своїх військ і бойової техніки. В останні дні Росія стягує все більше військ та техніки до кордону України й Білорусі.

Як наголосив очільник Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю 24 каналу, Україна відстежує інформацію про все, що відбувається у Білорусі, і готова реагувати на будь-які загрози з півночі.

За його словами, що є дуже маленька частина білорусів, які забажали служити за гроші в російській армії. Вона складає абсолютну меншість від того, на що розраховував Путін.

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"Вони вже давно пішли на цей контракт, позаяк це відбулося не вчора і не позавчора, а місяці 2 – 3 тому. Решти охочих проти нас воювати з боку білоруського народу немає. Що стосується території Білорусі, що окупована Росією – ми розуміємо, що звідти можуть бути певні загрози. Ми до них готуємося і знаємо, в який спосіб ми маємо на це реагувати. Ще раз наголошую: нас подолати ця країна не може, тому що ми – "люди світла". Ми це довели вже всьому світу. А світло завжди перемагає темряву", - зазначив Данілов.

Участь Білорусі у війні проти України

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Наразі російські військові використовують повітряний простір Республіки для нанесення ракетних ударів по українських містах.

Відомо, що Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, слугує "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

Крім того, Білорусь підтримує злочинний режим Путіна на міжнародному дипломатичному рівні. 13 жовтня Білорусь не підтримала голосування за засудження спроби незаконної анексії українських регіонів.

Загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року, вважають білоруські аналітики.

14 жовтня видання "Наша ніва" з посиланням на свої джерела повідомило, що Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин.

Як повідомляв УНІАН, самопроголошена влада Білорусі побоюється невдоволення населення у разі ухвалення рішення про участь країни у війні з Україною. За даними ГУР, оголошення часткової мобілізації може викликати соціальний вибух у країні.

Напередодні помічник командувача Об’єднаних Сил ЗСУ Євген Сілкін заявив, що навесні загроза наступу з території Білорусі може зрости.

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