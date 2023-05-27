Секретар РНБО упевнений, що всі окупанти залишать Україну - хто своїм ходом, хто в пакеті.

Україна ніколи не пробачить росіянам воєнні злочини та буде вбивати і гнати їх з української землі, поки всю нашу територію не буде визволено з-під російської окупації. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив на своїй сторінці у Facebook.

Данілов наголосив, що Сили оборони України знищують російських загарбників вдень і вночі.

"Ми не дамо вам спокою жодної секунди! Будемо знаходити вас, де б ви не були, чекати в засідці або атакувати ваші колони! Ми будемо вас вбивати і гнати з нашої землі!" - повідомив секретар РНБО.

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Він запевняє, що будуть знайдені і покарані усі росіяни, які віддавали накази вбивати українців: українських воїнів, жінок і дітей. "Хто стріляв по мирних містах і селах! Хто розстрілював "швидкі" і пожежні машини! Ми ніколи вас не вибачимо!" - заявив Данілов.

"Ми будемо вас гнати, допоки останній смердючий московський окупант своїм ходом або в целофановому пакеті не залишить українську землю! І єдина земля, яку ви зможете із собою забрати, - це та українська земля, яка залишиться на підошвах вашого армійського чобота. Не більше. Вона залишиться у вашій труні як вічне прокляття за смерті і страждання, які ви принесли всім народам України! Ми вам це обіцяємо! Наша земля, наша історія і наш вибір!" - наголосив Данілов.

Український контрнаступ наближається

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підняв українцям настрій раптовим роликом з бійцями ЗСУ і фразою про те, що "прийшов час повертати своє". Це наштовхнуло багатьох на висновок, що, можливо, сьогодні наша армія починає очікуваний контрнаступ, адже головнокомандувач ЗСУ навряд чи б просто так робив подібні публікації.

Також сьогодні вийшло інтерв'ю секретаря РНБО Данилова для BBC. У ньому він зазначив, що наша армія повністю готова до початку контрнаступу, однак терміни не назвав, адже це військова таємниця.

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