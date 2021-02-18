Українські правоохоронці повідомили про підозру заступнику міністра оборони Росії Андрію Картаполову за захоплення Дебальцевого та "Іловайський котел".
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
У спецслужбі наголосили, що підозру повідомлено за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни);
- ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).
Читайте такожБойовики "ДНР" встановили пам'ятник у Дебальцевому із зображенням українського воїна: у мережі показали фото
У січні-лютому 2015 року російський чиновник обіймав посаду начальника Головного оперативного управління – заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ та здійснював планування і координацію дій військ країни-агресора та бойовиків по захопленню Дебальцевого та прилеглих до нього населених пунктів. У СБУ вважають, що він діяв за попередньою змовою з іншими особами з числа керівництва ЗС РФ.
За даними слідства, у серпні 2014 року підозрюваний спільно з іншими представниками командування ЗС Росії:
- забезпечував планування і керування російськими підрозділами під час їх вторгнення на територію України,
- брав участь в організації віроломного вбивства українських воїнів біля м. Іловайськ під час їх виходу так званим "зеленим коридором" під надані "гарантії" керівництва РФ,
- забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької і Луганської областей.
Читайте такожВ Україні відкрили перший пам'ятник загиблим в Іловайському котлі (фоторепортаж)
Досудове розслідування у справі проти Картаполова проводиться за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.
Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.
Іловайська трагедія: як це було
- Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.
- За офіційними даними, навколо Іловайська і в самому місті загинули 366 українських бійців, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон.
- Разом з тим парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб.
- Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ.
- 21 серпня 2020 року в Офісі генпрокурора заявили, що єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є воєнна агресія Збройних сил РФ.
Дебальцевський котел: довідка УНІАН
- Під час бойових дій в районі Дебальцевого в період з 21 січня по 18 лютого 2015 року загинув 141 учасник АТО, 356 поранені, 150 взяті в полон і 11 пропали безвісти.
- За результатами попереднього розслідування було повідомлено про підозру високопоставленим особам Збройних сил РФ за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 437 (участь у веденні агресивної війни) КК України. Вони безпосередньо здійснювали керівництво і координацію бойових дій проти сил АТО в цей період. Всі зазначені російські військовослужбовці оголошені в розшук, судом надано дозвіл на їх затримання. Максимальна санкція за цими статтями - довічне позбавлення волі.
- У лютому 2020 року в Офісі генпрокурора заявили, що продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до трагедії біля Дебальцевого.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram