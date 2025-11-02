Ворог, ймовірно, використовує такий безпілотник для розвідувальної діяльності.

Минулої доби підрозділи 53-ї окремої механізованої бригади збили рідкісний російський розвідувальний дрон, який окупанти назвали "Князь Вєщій Олег". Про це заявив речник 11 армійського корпусу Петро Запорожець в ефірі "Ми-Україна".

"Швидше за все, противник його використовує, в тому числі, якщо має якісь нові ресурси, для розвідувальної діяльності, в плані того, що такі дрони противник теж намагається тестувати для того, щоб знаходити якусь протидію, зокрема, тим заходам, які здійснюємо ми", - наголосив він.

За словами Запорожця, найбільша зосередженість безпілотників на Костянтинівському і Словʼянському напрямках, на яких противник проводить розвідувальну діяльність над Часовим Яром, Дружківкою та інших населених пунктах.

"На цьому напрямку ми знищуємо велику кількість дронів, а також там, де ведеться розвідувальна діяльність, туди противник спрямовує авіацію, артилерію або сили і засоби, які повинні будуть діяти в рамках наступальних діях на тому чи іншому відтинку фронту", - пояснив речник 11 армійського корпусу.

Раніше джерела BBC повідомили, що українські сили в Покровську не оточені, але є небезпечний нюанс. За словами журналістів, розгортання спецпризначенців свідчить про рішучість української влади утримати місто, яке Росія намагається захопити вже понад рік.

"Військове джерело в Донецькій області повідомило BBC, що українські сили не були оточені, але їхні лінії постачання перебували під обстрілом російських військ", - написало видання.

Водночас колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж оцінив операцію Сил оборони в Покровську. Він також підтвердив, що Україна посилює цей напрямок, зокрема спецпризначенцями.

"Задіяний 7 десанто-штурмовий корпус. Це базовий підрозділ, який веде роботу із зачистки міста, витісненню ворога в окремих секторах і завданню ударів по окремих угрупуваннях, які намагаються прориватися до міста. Також це сили спецоперацій Міноборони, СБУ, Головного управління розвідки і сам голова Буданов. Тобто на даний момент ми також задіяли ті підрозділи, які можуть діяти проти диверсантів, груп в місті", - наголосив Маломуж.

